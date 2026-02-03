Advertisement
वर्ल्ड कप जैसा रोमांच, पर यहां बल्ला नहीं करछी चलेगी! इस राज्य में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा 'कुकिंग ओलंपिक'

क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे जोश के साथ शुरू हुए यंग शेफ ओलंपियाड 2026 में 50 देशों के युवा शेफ्स किचन में अपनी स्किल, क्रिएटिविटी और अनुशासन दिखा रहे हैं. कड़े टास्क, निष्पक्ष जजिंग और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के बीच अब सभी की नजरें अगले राउंड और ग्रैंड फिनाले पर टिकी हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:02 PM IST
क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसा जोश, खिलाड़ियों जैसी तैयारी और जीत का वही जुनून, बस फर्क इतना है कि यहां मैदान नहीं, किचन है. बल्ले की जगह करछी है और रन नहीं, स्वाद और तकनीक से अंक मिलते हैं. युवा शेफ्स के लिए यह मुकाबला किसी ओलंपिक से कम नहीं, जहां हर मिनट परीक्षा है और हर प्लेट पर दबाव. दुनिया के अलग-अलग देशों से आए स्टूडेंट शेफ्स यहां अपनी काबिलियत, रचनात्मकता और अनुशासन का प्रदर्शन कर रहे हैं. यह प्रतियोगिता सिर्फ खाना बनाने की नहीं, बल्कि सोच, संस्कृति और प्रोफेशनलिज़्म की भी है. इसी रोमांच के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ‘कुकिंग ओलंपिक’ अपने पहले राउंड में नए सितारों को गढ़ने में जुटा है.

दिल्ली क्यों बनी ग्लोबल किचन?

यंग शेफ ओलंपियाड 2026 के पहले राउंड ने राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़े स्टूडेंट शेफ मुकाबले का केंद्र बना दिया. IIHM दिल्ली कैंपस में हुए इस राउंड में अमेरिका, यूएई, जिम्बाब्वे, बुल्गारिया, अल्बानिया, उज्बेकिस्तान और लेसोथो से आए युवा शेफ्स ने हिस्सा लिया. एक ही किचन में इतनी अलग-अलग संस्कृतियों और फ्लेवर का मिलना इस इवेंट को खास बना गया.

यह प्रतियोगिता इतनी खास क्यों है?

यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा देशों को जोड़ने वाली स्टूडेंट शेफ प्रतियोगिता मानी जाती है. इस साल 50 देशों के युवा शेफ्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सभी की नजरें YCO 2026 चैंपियन ट्रॉफी पर टिकी हैं. गोल्ड जीतने वाले को 5,000 डॉलर, सिल्वर को 3,000 डॉलर और ब्रॉन्ज को 2,000 डॉलर की प्राइज मनी दी जाएगी, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है.

राउंड वन में क्या टेस्ट हुआ?

पहले राउंड को दो कठिन हिस्सों में बांटा गया था. पहले टास्क में शेफ्स को प्रोफेशनल तरीके से मछली डीबोन करनी थी, जिससे उनकी नाइफ स्किल और डिसिप्लिन को परखा गया. दूसरे टास्क में उसी मछली से एक प्लेटेड डिश और साथ ही एक वेगन डेज़र्ट बनाना था, जिसमें फ्लेवर, क्रिएटिविटी और टाइम मैनेजमेंट का असली टेस्ट हुआ.

जजिंग इतनी सख्त क्यों थी?

सभी डिशेज को बिना नाम के जज किया गया ताकि कोई पक्षपात न हो. हाइजीन, टेक्निक, रेसिपी फॉलो करना, प्रेजेंटेशन और टेस्ट के आधार पर स्कोर दिए गए. स्कॉटलैंड के नेशनल शेफ और मास्टरशेफ विजेता गैरी मैकलीन जैसे इंटरनेशनल जजेस ने इस राउंड को जज किया, जिससे मुकाबले की विश्वसनीयता और बढ़ गई.

युवा शेफ्स इतने तैयार कैसे थे?

प्रतियोगियों को जुलाई से ही डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई थीं और उन्होंने महीनों तक रोज प्रैक्टिस की. कुछ शेफ्स ने बताया कि उन्होंने हफ्ते में कई बार ट्रायल कुकिंग की ताकि हर डिटेल परफेक्ट हो. यही वजह है कि दिल्ली के किचन में हर प्लेट पर प्रोफेशनलिज्म और जुनून साफ नजर आया.

शेफ्स खुद क्या महसूस कर रहे हैं?

यूएई की सबरीना ने कहा कि यह इवेंट उन्हें दुनिया देखने और अलग-अलग किचन सीखने का मौका देता है. बुल्गारिया की वेरोनिका ने बताया कि उन्होंने पांच अलग-अलग क्यूज़ीन को एक प्लेट में मिलाकर पेश किया. उनके लिए यह सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि सीखने का बड़ा मंच है.

आगे का सफर क्या होगा?

सभी शहरों के स्कोर जोड़ने के बाद शेफ्स कोलकाता जाएंगे, जहां अगला राउंड होगा. टॉप 10 शेफ्स ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगे, जबकि बाकी प्लेट ट्रॉफी और स्पेशल चैलेंज के लिए मुकाबला करेंगे. दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है कि अगला यंग शेफ चैंपियन कौन बनेगा.

Shivam Tiwari

