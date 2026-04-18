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Hindi Newsजरा हटके10 घंटे की शिफ्ट, कोई छुट्टी नहीं... छोड़ दी 17 लाख वाली नौकरी, ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे फंसा एम्प्लाई?

10 घंटे की शिफ्ट, कोई छुट्टी नहीं... छोड़ दी 17 लाख वाली नौकरी, ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे फंसा एम्प्लाई?

IIIT दिल्ली के एक 24 वर्षीय ग्रेजुएट ने 17 लाख रुपये सालाना की बैंकिंग जॉब सिर्फ 'Toxic' वर्क कल्चर की वजह से छोड़ दी. जानिए क्या है 10 घंटे की शिफ्ट और 'Mis-selling' का पूरा विवाद.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:01 AM IST
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10 घंटे की शिफ्ट, कोई छुट्टी नहीं... छोड़ दी 17 लाख वाली नौकरी, ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे फंसा एम्प्लाई?

Toxic Work Culture In India: भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, वहां 24 साल की उम्र में 17 लाख रुपये (17 LPA) का सालाना पैकेज मिलना किसी सपने से कम नहीं है. लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? IIIT दिल्ली के एक होनहार ग्रेजुएट ने इस सवाल का जवाब 'ना' में दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी ने कॉर्पोरेट जगत के उस 'जहरीले' चेहरे को बेनकाब किया है, जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं.

10 घंटे काम और छुट्टियों का अकाल

चिराग मदान नाम के इस युवक ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि बैंक में उनकी नौकरी का माहौल कैसा था. चिराग के अनुसार, काम के घंटे धीरे-धीरे बढ़ते गए और स्थिति यह हो गई कि उन्हें दिन में 10-10 घंटे काम करना पड़ रहा था. हैरानी की बात यह है कि इस बीच उन्हें कोई 'सिक लीव' (बीमारी की छुट्टी) तक नहीं मिलती थी और लंच ब्रेक के लिए मात्र 15 मिनट का समय दिया जाता था.

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टारगेट का दबाव और 'गलत बिक्री'

नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण केवल काम के घंटे नहीं थे. चिराग ने खुलासा किया कि बैंक में काम का इतना ज्यादा दबाव था कि कर्मचारियों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए ग्राहकों को गलत जानकारी देकर प्रोडक्ट बेचने (Mis-selling) पर मजबूर किया जाता था. एक ईमानदार प्रोफेशनल के लिए अपने मूल्यों के खिलाफ जाकर काम करना नामुमकिन हो गया था, जिसके चलते उन्होंने इस मोटी सैलरी वाली नौकरी को छोड़ना ही बेहतर समझा.

 

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

चिराग का यह वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. 11 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने चिराग के साहस की सराहना की और कहा कि आज की पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता को पैसे से ऊपर रख रही है. वहीं कुछ पूर्व बैंक कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि बैंकिंग सेक्टर की असलियत वाकई बहुत कड़वी है.

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'सलाम है आपके साहस को'

चिराग के पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "बैंक की काली सच्चाई बताने की हिम्मत किसी में नहीं होती, भाई आपने जो सहा उसके लिए सम्मान." एक अन्य पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उसने भी 23 साल की उम्र में एक्सिस बैंक की जॉब इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि वहां का माहौल काम करने लायक नहीं था. ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर किसी संस्था के आदर्श आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते, तो वहां 100% देना असंभव है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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