IIM से पढ़ाई पूरी कर लगी लाखों की नौकरी, पहली सैलरी मिलते ही माता-पिता के साथ किया कुछ ऐसा; वीडियो देख भावुक हुए लोग

IIM Graduate Viral Video: इस समय सोशल मीडिया पर एक आईआईएम ग्रेजुएट अश्वजीत का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहली नौकरी मिलने के बाद युवक ने अपनी पहली सैलरी पुरानी परंपरा को निभाते हुए अपने माता-पिता को सौंप दी. बेटे की पहली कमाई पाते ही माता-पिता के चेहरे पर खुशी और मुस्कान साफ नजर आने लगी. अब उनका भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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IIM Graduate Viral Video: पहली सैलरी हर किसी के जीवन में बेहद खास होती है. यह सिर्फ कमाई की शुरुआत नहीं, बल्कि उन सपनों और संघर्षों की जीत का प्रतीक भी होती है, जिनके सहारे कोई युवा अपने करियर की नई शुरुआत करता है. ऐसे ही एक IIM ग्रेजुएट की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. IIM से पढ़ाई पूरी करने वाले अश्वजीत कांबले ने अपनी पहली सैलरी मिलने के बाद जो किया, उसने हजारों लोगों को भावुक कर दिया. उन्होंने अपने माता-पिता के लिए एक ऐसा सरप्राइज प्लान किया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में माता-पिता की खुशी और बेटे के प्रति गर्व साफ दिखाई देता है. अश्वजीत ने इस पूरे पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.
अश्वजीत ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी अपने पिता से बातचीत हो रही थी. इस दौरान उनके पिता ने अपने शुरुआती नौकरी के दिनों का एक किस्सा सुनाया. पिता ने बताया कि जब उन्हें पहली बार सैलरी मिली थी, तब उन्होंने पूरा पैसा नकद रूप में अपने माता-पिता को सौंप दिया था. उस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर नहीं था, इसलिए पहली कमाई को हाथों में महसूस करने का अलग ही मजा था. बातचीत के दौरान पिता ने यह भी कहा कि आज के डिजिटल समय में ऐसी परंपराएं कहीं न कहीं पीछे छूट गई हैं. बस यही बात अश्वजीत के मन में बैठ गई और उन्होंने फैसला किया कि वह अपने माता-पिता के लिए उसी याद को फिर से जिंदा करेंगे.
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वीडियो में आप देख सकते हैं कि अश्वजीत पहले अपने माता-पिता से आंखें बंद करने के लिए कहते हैं. दोनों को अंदाजा भी नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है? जब माता-पिता आंखें खोलते हैं, तो उनके सामने नकद पैसे और एक खूबसूरत घड़ी रखी होती है. यह उनकी पहली सैलरी से खरीदा गया गिफ्ट था. मां कुछ देर तक पैसों को देखती रहती हैं और फिर बेटे की तरफ देखने लगती हैं. उनके चेहरे पर खुशी, गर्व और भावुकता एक साथ दिखाई देती है. पिता भी बेटे के इस कदम से बेहद खुश नजर आते हैं. वीडियो का यही हिस्सा लोगों के दिल को छू गया और सोशल मीडिया पर इसे लाखों बार देखा जाने लगा.
अश्वजीत की सफलता रातोंरात नहीं आई थी. IIM पहुंचने से पहले उन्होंने लंबे समय तक मेहनत की और कई मुश्किलों का सामना किया. उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने के लिए वह नौकरी के साथ-साथ फ्रीलांस काम भी करते थे. वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कई कामों से अतिरिक्त कमाई करके वह अपने पिता का बोझ कम करने की कोशिश करते रहे. उनके पिता परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे और अश्वजीत हमेशा चाहते थे कि वे भी घर की जिम्मेदारियों में योगदान दे सकें.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन दिए हैं. कई यूजर्स ने कहा कि पहली सैलरी से माता-पिता को कुछ देना भारतीय परिवारों की सबसे खूबसूरत परंपराओं में से एक है. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी सफलता के पीछे माता-पिता के वर्षों के त्याग और मेहनत छिपी होती है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि यह वीडियो याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां महंगे गिफ्ट में नहीं, बल्कि भावनाओं में होती हैं. कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बताया कि उन्होंने भी अपनी पहली कमाई माता-पिता के हाथों में सौंप दी थी.
आज के समय में जब ज्यादातर लेन-देन मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम से होते हैं, तब अश्वजीत ने अपनी पहली सैलरी नकद निकालकर माता-पिता को देकर एक पुरानी परंपरा को फिर से जीवित कर दिया. यह सिर्फ पैसों का गिफ्ट नहीं था, बल्कि उन वर्षों के त्याग, संघर्ष और प्यार के प्रति सम्मान था, जिसकी बदौलत वह इस मुकाम तक पहुंचे. अश्वजीत की यह कहानी बताती है कि सफलता की असली खुशी तब और बढ़ जाती है, जब उसमें अपने माता-पिता की मुस्कान शामिल हो. शायद यही वजह है कि यह छोटा सा सरप्राइज आज लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है.
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