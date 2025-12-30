1.2 करोड़ की सैलरी, 7 करोड़ की सेविंग फिर भी गुरुग्राम में क्यों नहीं खरीद पा रहे घर? IIM ग्रेजुएट का सवाल वायरल

Trending Photos
IIM Graduate Salary Story: रेडिट पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. आईआईएम बैंगलोर से पढ़े और सालाना 1.2 करोड़ रुपये कमाने वाले एक सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ने बताया कि गुरुग्राम में घर खरीदना उनके लिए भी मुश्किल हो गया है. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इतनी सफलता के बाद भी वे खुद को इस शहर की प्रॉपर्टी मार्केट से बाहर महसूस करते हैं.
पोस्ट लिखने वाला शख्स कौन है?
यह 40 वर्षीय प्रोफेशनल एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में सीनियर पद पर काम करता है. वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य है और उस पर न बच्चों की जिम्मेदारी है, न कोई बड़ा कर्ज. उसकी कुल लाइफटाइम सेविंग करीब 7 करोड़ रुपये है और हर महीने लगभग 6 लाख रुपये की कमाई होती है. पोस्ट के मुताबिक, डीएलएफ फेज-2 में 2300 स्क्वायर फीट का बिल्डर फ्लोर 5 करोड़ रुपये से शुरू होता है. वहीं एमजीएफ विलास जैसे पॉश इलाकों में 4BHK की कीमत 14 करोड़ रुपये से ऊपर है. पुराने अपार्टमेंट भी 3.5 से 4.5 करोड़ में मिलते हैं, जिनमें रेनोवेशन और रजिस्ट्रेशन जोड़ने पर कीमत 5 करोड़ के करीब पहुंच जाती है.
लोन लेना भी समाधान क्यों नहीं लगता?
प्रोफेशनल का कहना है कि अगर वह 5 करोड़ का नया 4BHK लेता है, तो या तो अपनी लगभग पूरी नेटवर्थ खर्च करनी होगी या फिर 20 साल तक भारी EMI चुकानी पड़ेगी. उनका सवाल है कि आज के कॉर्पोरेट माहौल में क्या इतनी लंबी जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी है? उन्होंने यह भी लिखा कि इतनी महंगी कीमत चुकाने के बाद भी बिल्डर फ्लोर में न पार्क होते हैं, न क्लब, न साफ हवा-पानी की गारंटी. कई छोटे बिल्डरों के फ्लोर में शुरुआती सालों में ही स्ट्रक्चरल दिक्कतें सामने आ जाती हैं.
सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय है?
पोस्ट पर कई यूजर्स ने कहा कि गुरुग्राम की प्रॉपर्टी सैलरी से नहीं, बल्कि इनहेरिटेड वेल्थ से खरीदी जाती है. कुछ ने सलाह दी कि 10 करोड़ का कॉर्पस बनाकर किसी सस्ते और शांत शहर में रिटायरमेंट की सोचें. एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली के लोग अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर गुरुग्राम में आसानी से खरीद लेते हैं, जिससे यहां कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. यही वजह है कि करोड़ों कमाने वाले प्रोफेशनल भी खुद को इस रेस में पीछे महसूस कर रहे हैं.