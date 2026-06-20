घटना की जानकारी मिलते ही IIT-बॉम्बे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. कैंपस में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे रात या सुबह के समय सुनसान इलाकों में अकेले जाने से बचें. प्रशासन ने छात्रों और कर्मचारियों से अपील की है कि अगर कहीं भी तेंदुआ या कोई अन्य जंगली जानवर दिखाई देता है, तो तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा टीम या संबंधित अधिकारियों को दें. फिलहाल पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. वन विभाग की टीम भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों की कोशिश है कि तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाया जाए और उसे सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर भेजा जा सके.