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IIT बॉम्बे कैंपस में घुसा तेंदुआ, आवारा कुत्ते पर किया जानलेवा हमला! CCTV में कैद हुआ खौफनाक Video

IIT Bombay Leopard Video: मुंबई के पवई स्थित IIT-बॉम्बे कैंपस में शुक्रवार तड़के एक तेंदुआ घुस आया, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया. स्टाफ हॉस्टल इलाके में हुई इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें तेंदुआ एक कुत्ते पर हमला करता नजर आ रहा है. घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और वन विभाग भी अलर्ट हो गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:20 PM IST
IIT बॉम्बे कैंपस में घुसा तेंदुआ, आवारा कुत्ते पर किया जानलेवा हमला! CCTV में कैद हुआ खौफनाक Video
Image Credit: Image credit: X/@gharkekalesh

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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