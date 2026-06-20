IIT Bombay Leopard Video: मुंबई के पवई इलाके में स्थित IIT-बॉम्बे कैंपस में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब सुबह होने से पहले एक तेंदुआ परिसर के अंदर दिखाई दिया. देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल IIT-बॉम्बे का कैंपस वैसे तो हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यहां एक जंगली जानवर की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया.
घटना शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है. कैंपस के स्टाफ हॉस्टल इलाके में लगे CCTV कैमरे में तेंदुए की पूरी हरकत कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि तेंदुआ अचानक एक कुत्ते पर हमला करता है और उसे पकड़कर झाड़ियों की तरफ ले जाता है. वीडियो सामने आने के बाद कैंपस में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों के बीच सतर्कता बढ़ गई है.
CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि रात के समय कैंपस का इलाका शांत था. इसी दौरान तेंदुआ वहां पहुंचता है और कुछ ही देर में एक कुत्ते को अपना शिकार बना लेता है. तेंदुए की तेजी और अचानक हुए हमले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भोजन की तलाश में परिसर तक पहुंचा होगा. हालांकि इस घटना में किसी इंसान के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन कैंपस जैसे व्यस्त और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में तेंदुए की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्रों का कहना है कि अब वे देर रात बाहर निकलते समय ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं.
घटना की जानकारी मिलते ही IIT-बॉम्बे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. कैंपस में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे रात या सुबह के समय सुनसान इलाकों में अकेले जाने से बचें. प्रशासन ने छात्रों और कर्मचारियों से अपील की है कि अगर कहीं भी तेंदुआ या कोई अन्य जंगली जानवर दिखाई देता है, तो तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा टीम या संबंधित अधिकारियों को दें. फिलहाल पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. वन विभाग की टीम भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों की कोशिश है कि तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाया जाए और उसे सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर भेजा जा सके.
IIT-बॉम्बे का परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (Sanjay Gandhi National Park) और आसपास के जंगल वाले इलाकों के बेहद करीब है. यही वजह है कि यहां पहले भी कई बार तेंदुओं की मौजूदगी देखी जा चुकी है. जानकारों के मुताबिक, मुंबई जैसे बड़े शहर में जंगल और इंसानी बस्तियों के बीच दूरी लगातार कम हो रही है. ऐसे में वन्यजीव कई बार खाने की तलाश या अपने इलाके में घूमते हुए रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं. तेंदुए आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब जंगल के आसपास का क्षेत्र कम होता है या उन्हें भोजन की तलाश होती है, तो वे ऐसे इलाकों में आ सकते हैं.
A Leopard Entered IIT Bombay Campus at Staff Hostel and Viciously Attacked a Dog Caught on CCTV Camera pic.twitter.com/bsfcUvBTXS
Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 19, 2026
तेंदुए के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींचा है. कई यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए कैंपस की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि शहरों के फैलाव के कारण अब इंसानों और वन्यजीवों का सामना ज्यादा होने लगा है. कुछ यूजर्स ने IIT-बॉम्बे के हरियाली भरे कैंपस को देखते हुए कहा कि यहां जंगल जैसा माहौल होने की वजह से ऐसे मामले सामने आना हैरानी की बात नहीं है.
यह घटना सिर्फ IIT-बॉम्बे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बड़े शहरों में बढ़ते मानव वन्यजीव टकराव की तस्वीर अब आम होती जा रही है. जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है. मुंबई जैसे शहर में जहां एक तरफ आधुनिक इमारतें और व्यस्त जीवन है, वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जैसा बड़ा वन क्षेत्र भी मौजूद है. इसी वजह से कई बार तेंदुए और दूसरे जानवर इंसानी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. फिलहाल IIT-बॉम्बे कैंपस में हालात सामान्य हैं. प्रशासन और वन विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं.
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