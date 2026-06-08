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कभी IIT में फेल होने पर रोई थी मां, आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चमका दी उसकी तस्वीर; भावुक कर देगी इंजीनियर बेटे की कहानी

Times Square Billboard Mother Viral Story: IIT की परीक्षा में असफलता, नौकरी के लिए संघर्ष, विदेश में पढ़ाई का सपना और फिर Google तक का सफर... एक भारतीय लड़के ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा जश्न खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी मां के लिए मनाया. उसने न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर मां के साथ अपनी तस्वीर वाला बड़ा बिलबोर्ड लगवाकर उन्हें सरप्राइज दिया

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:30 AM IST
कभी IIT में फेल होने पर रोई थी मां, आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चमका दी उसकी तस्वीर; भावुक कर देगी इंजीनियर बेटे की कहानी
Image Credit: Image credit: instagram/@@abhijayarora_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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