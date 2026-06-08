/कभी IIT में फेल होने पर रोई थी मां, आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चमका दी उसकी तस्वीर; भावुक कर देगी इंजीनियर बेटे की कहानी

Times Square Billboard Mother Viral Story: हर मां-बाप अपने बच्चों की सफलता का सपना देखते हैं और उनके लिए कई तरह के त्याग भी करते हैं. लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, जो अपनी कामयाबी का श्रेय खुले दिल से अपने माता-पिता को देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भारतीय लड़के की कहानी लाखों लोगों का दिल जीत रही है. इस लड़के ने अपनी मां को सम्मान देने के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है.
यह कहानी है भारतीय मूल के इंजीनियर अभिजय अरोड़ा वुय्युरु की, जो आज Google अमेरिका में काम करते हैं. अभिजय ने हाल ही में अपनी मां को वीडियो कॉल के जरिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का नजारा दिखाया. वहां एक विशाल डिजिटल बिलबोर्ड पर उनकी और उनकी मां की तस्वीर दिखाई दे रही थी. जैसे ही मां ने यह दृश्य देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे भावुक हो उठीं.
अभिजय ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि उनकी मां के त्याग, संघर्ष और प्यार को समर्पित एक छोटा सा धन्यवाद था. अभिजय के अनुसार, उनकी मां ने अकेले ही उन्हें बड़ा किया और हर परिस्थिति में उनकी पढ़ाई और सपनों का साथ दिया. उन्होंने बताया कि उनका परिवार बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है. हरियाणा के पंचकूला में उनका बचपन बीता. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उनकी मां ने हमेशा कोशिश की कि बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए. खुद सीमित संसाधनों में पढ़ाई करने वाली मां ने अपने बेटे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और उसके भविष्य के लिए लगातार मेहनत की.
अभिजय ने अपने जीवन का एक ऐसा दौर भी याद किया, जिसे वे आज तक नहीं भूल पाए हैं. साल 2012 में उन्होंने IIT प्रवेश परीक्षा दी थी, लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली. उस समय उनकी मां काफी दुखी हो गई थीं. अभिजय बताते हैं कि उन्होंने पहली बार अपनी मां को इस तरह रोते हुए देखा था. उसी दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया कि एक दिन वे ऐसा मुकाम हासिल करेंगे, जिस पर उनकी मां को गर्व होगा. इसके बाद उन्होंने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया. यही निर्णय आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ.
अभिजय का सफर आसान नहीं था. वर्ष 2016 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं थी. इसके बाद उन्होंने लगातार नई संभावनाओं की तलाश जारी रखी. साल 2017 में उन्होंने एक हैकाथॉन जीता और खुद को बेहतर बनाने में जुट गए. उन्होंने कई बार GMAT परीक्षा दी और विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन किया. इस दौरान उन्हें कई बिजनेस स्कूलों से ठुकराया गया. कुछ लोगों ने उन्हें अमेरिका में पढ़ाई का सपना छोड़ देने तक की सलाह दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार साल 2022 में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रवेश की स्वीकृति मिल गई. इसके बाद 2025 में Google अमेरिका में नौकरी का मौका भी मिल गया. वर्षों की मेहनत और संघर्ष का फल आखिरकार उन्हें मिल गया.
अपनी सफलता के बाद अभिजय ने फैसला किया कि वे अपनी मां को एक ऐसा तोहफा देंगे, जिसे वे जिंदगीभर याद रखेंगी. इसी सोच के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर एक विशाल बिलबोर्ड लगवाया, जिसमें मां-बेटे की तस्वीर दिखाई गई. जब मां ने वीडियो कॉल पर यह दृश्य देखा तो वे भावुक हो गईं. अभिजय का कहना है कि यह पल उनकी जिंदगी का सबसे खास पल था. उनके लिए यह सिर्फ एक बिलबोर्ड नहीं, बल्कि मां के वर्षों के त्याग और संघर्ष को सम्मान देने का तरीका था.
अभिजय की यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हजारों लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर मां मुस्कुरा रही है, तो समझिए बेटे ने जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है. वहीं कुछ लोगों ने इसे मां के प्रति सम्मान का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताया. लोगों ने कहा कि अभिजय की कहानी यह साबित करती है कि असफलता कभी अंतिम मंजिल नहीं होती. IIT में असफल होने वाला एक छात्र आज Google तक पहुंचा और अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपनी मां को दिया.
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