/कभी IIT में फेल होने पर रोई थी मां, आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चमका दी उसकी तस्वीर; भावुक कर देगी इंजीनियर बेटे की कहानी

अभिजय का सफर आसान नहीं था. वर्ष 2016 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं थी. इसके बाद उन्होंने लगातार नई संभावनाओं की तलाश जारी रखी. साल 2017 में उन्होंने एक हैकाथॉन जीता और खुद को बेहतर बनाने में जुट गए. उन्होंने कई बार GMAT परीक्षा दी और विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन किया. इस दौरान उन्हें कई बिजनेस स्कूलों से ठुकराया गया. कुछ लोगों ने उन्हें अमेरिका में पढ़ाई का सपना छोड़ देने तक की सलाह दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार साल 2022 में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रवेश की स्वीकृति मिल गई. इसके बाद 2025 में Google अमेरिका में नौकरी का मौका भी मिल गया. वर्षों की मेहनत और संघर्ष का फल आखिरकार उन्हें मिल गया.