₹4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट! फ्लाइट में पी डाली 11 बीयर, पैंट गीली हुई तो नहीं मिला सका आंखें

सिलिकॉन वैली में ₹4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट फ्लाइट में 11 बीयर पीकर खुद पर ही पेशाब कर बैठा. सहयात्री गौरव खेतरपाल ने घटना शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी हरकत पर लोगों ने नाराजगी और शर्म व्यक्त की.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:23 PM IST
₹4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट! फ्लाइट में पी डाली 11 बीयर, पैंट गीली हुई तो नहीं मिला सका आंखें

कई बार शराब का नशा इंसान से ऐसी गलती करवा देता है, जिसकी शर्मिंदगी जिंदगीभर नहीं भूलती. ऐसा ही एक मामला अमेरिका से भारत आ रही फ्लाइट में देखने को मिला. दरअसल, 25 साल का एक IIT मुंबई ग्रेजुएट जो सिलिकॉन वैली की एक AI स्टार्टअप में काम करता है और सालाना करीब ₹4 करोड़ कमाता है, फ्लाइट में 11 बीयर पी गया. नशे में उसने खुद पर ही पेशाब कर दी, जिसके बाद पूरा फ्लाइट क्रू और यात्री हैरान रह गए.

दरअसल, यह मामला 18 अक्टूबर का है, जब यह युवक सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहा था. वंशिव टेक्नोलॉजीज के फाउंडर गौरव खेतरपाल ने इस घटना को एक्स (ट्विटर) पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि फ्लाइट में उनके बगल में बैठा यह भारतीय युवक पहले तो लगातार बीयर मांगता रहा. जब एयर होस्टेस ने तीन बीयर से ज्यादा देने से मना किया तो उसने गौरव और उनके साथियों से बीयर लेने की विनती की. इसके बाद उसने लगभग 11 बीयर पी डाली.

 नशे में हुई शर्मनाक गलती

ज्यादा शराब पीने के बाद युवक अपनी सीट पर ही सो गया. कुछ घंटे बाद जब वह उठा, तो सबको पता चला कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी है. बदबू और गंदगी के कारण गौरव और उनके साथियों को अपनी सीटें बदलनी पड़ीं. गौरव ने लिखा, “यह देखना दुखद था कि सालाना ₹4 करोड़ कमाने वाला एक शिक्षित व्यक्ति कुछ फ्री बीयर के लिए खुद को इतना गिरा लेता है.” उन्होंने यह भी लिखा कि फ्लाइट के उतरने तक युवक किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया.

 

 सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

गौरव के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. कुछ लोगों ने उस युवक की हरकत की निंदा की, जबकि कईयों ने गौरव से पूछा कि उन्होंने खुद क्यों अपनी बीयर उसे दी. एक यूजर ने लिखा, “आप लोगों ने उसे बीयर देकर गलत किया, उसकी गलती को और बढ़ा दिया.” वहीं, कुछ ने कहा कि यह घटना भारतीयों के लिए शर्मिंदगी की बात है, जो विदेशों में जाकर ऐसी हरकतें करते हैं.

 शिक्षा और संस्कार पर उठे सवाल

यह घटना इस बात का उदाहरण है कि ऊंची शिक्षा और बड़ी सैलरी होने के बावजूद संस्कार और आत्मसंयम की कमी व्यक्ति को शर्मनाक हालात में पहुंचा सकती है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय की छवि पर धब्बा है. गौरव ने अपने पोस्ट में लिखा, “कब तक हम भारतीय अपनी गलत हरकतों से दुनिया के सामने खुद को शर्मिंदा करते रहेंगे?”

