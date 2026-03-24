करोड़ों की सैलरी और US का 4BHK घर छोड़, अब पूरे परिवार के साथ सड़कों पर बिता रहे हैं जिंदगी

IIT Graduate Quits US Bank Job: यह कहानी एक ऐसे IIT ग्रेजुएट की है जिसने अमेरिका में एक हाई-प्रोफाइल बैंकिंग जॉब हासिल की थी. वह फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में डायरेक्टर के पद पर था और इतनी सैलरी कमा रहा था, जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं. 38 साल की उम्र तक उसने वह सब हासिल कर लिया था, जिसे आमतौर पर सफलता कहा जाता है. लेकिन बाहर से चमकदार दिखने वाली इस जिंदगी के पीछे एक खालीपन था, जो उसे अंदर से लगातार परेशान कर रहा था.

क्यों महसूस होने लगा कि जिंदगी अधूरी है?

उसने खुद बताया कि करीब 10 साल तक वह एक ही रूटीन में फंसा रहा. प्रमोशन, सैलरी और टाइटल्स बढ़ते गए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली. उसे लगने लगा कि वह सिर्फ एक दौड़ में भाग रहा है, जिसका कोई असली मतलब नहीं है. उसके भीतर का क्रिएटिव और इंट्यूटिव हिस्सा कहीं खो गया था. उसे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ स्प्रेडशीट और डेडलाइन तक सीमित नहीं होनी चाहिए.

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कैसे लिया जिंदगी बदलने वाला बड़ा फैसला?

साल 2013 में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया. उसने अपनी हाई-पेइंग नौकरी छोड़ दी और सादगी भरी जिंदगी को अपनाने का फैसला किया. बिना ज्यादा सामान के वह अकेले दुनिया घूमने निकल पड़ा. अगले 18 महीनों में उसने 35 देशों की यात्रा की. रूस के पहाड़ों से लेकर मिस्र के रेगिस्तान तक, उसने हर जगह नए अनुभव लिए और खुद को नए नजरिए से समझा.

यात्रा के दौरान मोंटेनेग्रो में उसकी मुलाकात कैथी नाम की एक ऑस्ट्रियन सोशल वर्कर से हुई. शुरुआत में यह एक छोटी मुलाकात थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया. महज 10 मिनट की बातचीत 10 दिनों की साथ यात्रा में बदल गई. यह मुलाकात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

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कैसे बदली शादी और परिवार के बाद जिंदगी?

दोनों ने 2016 में शादी कर ली और आज उनके तीन बच्चे हैं. खास बात यह है कि यह परिवार एक जगह बसने के बजाय पूरी दुनिया घूमते हुए जिंदगी जी रहा है. वे न तो घर के मालिक हैं और न ही कार रखते हैं. वे साधारण होमस्टे में रहते हैं और भारत में किए गए निवेश से अपना खर्च चलाते हैं. उनके बच्चों की परवरिश भी बिल्कुल अलग तरीके से हो रही है. बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय होमस्कूलिंग दी जा रही है, जिसमें वेद, उपनिषद और NCERT की किताबें शामिल हैं.

उनका मानना है कि जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या बनते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप कौन हैं. यही वजह है कि उन्होंने 4BHK घर के बदले पूरी दुनिया को चुन लिया और अब अपनी जिंदगी किंग साइज जी रहे हैं.