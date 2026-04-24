IIT ग्रेजुएट ने छोड़ी 28 लाख की नौकरी, स्टार्टअप की दुनिया को बताया 'नरक'! चौंकाने वाला खुलासा

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IIT Graduate Startup: भारत में इन दिनों स्टार्टअप शुरू करने का एक क्रेज सा चल पड़ा है. हर कोई अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर 'फाउंडर' बनना चाहता है. लेकिन क्या यह राह उतनी ही सुनहरी है जितनी दिखाई जाती है? एक IIT ग्रेजुएट ने अपनी 28 लाख रुपये सालाना की नौकरी छोड़कर स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा था. अब 11 महीने बाद उन्होंने जो खुलासे किए हैं, उसने इस पूरे इकोसिस्टम की पोल खोलकर रख दी है. उन्होंने इसे पूरी तरह से टूटा हुआ करार दिया है.
लाखों रुपये हुए पानी की तरह बर्बाद
इस पूर्व टेक दिग्गज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपना दर्द शेयर किया. उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सैलरी और फंडिंग जुटाने की कोशिश में करीब 10-12 लाख रुपये खर्च कर दिए. इतना ही नहीं, उन्होंने पिच डेक रिव्यू करने वाली कंपनियों, कंसल्टेंट्स और बूटकैंप्स को भी लाखों रुपये दिए. उनका कहना है कि इन संस्थाओं ने बदले में उन्हें कोई वास्तविक वैल्यू नहीं दी, बस पैसे ऐंठने का काम किया.
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नेटवर्किंग के नाम पर सिर्फ दिखावा
आईआईटियन ने बताया कि फंडिंग जुटाना अब एक समानांतर इंडस्ट्री बन चुका है, जिसका मकसद नए फाउंडर्स की मदद करना नहीं बल्कि उनसे पैसे निकालना है. मेंटरशिप कॉल्स और नेटवर्किंग इवेंट्स में लोग सिर्फ समझदार दिखने की कोशिश करते हैं, असल में कुछ बनाने में किसी की दिलचस्पी नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां 'गेटकीपिंग' बहुत ज्यादा है. यानी अगर आपकी पहुंच ऊंचे लोगों तक नहीं है, तो आपकी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी.
I Quit a ₹28 LPA Job for doing a Startup. Here’s What Actually Happened
by u/Charming-Ad1028 in StartUpIndia
बिना कनेक्शन के सफल होना नामुमकिन?
आरोपी फाउंडर ने एक कड़वा सच यह भी बताया कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं हैं, तो आपके सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. उन्होंने कहा, "मैं IIT बैकग्राउंड से हूं, इसलिए मेरे पास एक 'सेफ्टी नेट' है और मुझे दोबारा जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं. लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास यह बैकग्राउंड नहीं है? उनके लिए यह रास्ता आर्थिक और मानसिक रूप से विनाशकारी हो सकता है."
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भारत छोड़ने का बना लिया मन
अपनी असफलताओं और इस इकोसिस्टम की खामियों को देखते हुए, उन्होंने अब भारत से अपना कामकाज समेटने का फैसला किया है. वे अब सिलिकॉन वैली जैसे 'मैच्योर इकोसिस्टम' की ओर रुख करना चाहते हैं. उनका मानना है कि भारत में ज्यादातर लोगों के लिए स्टार्टअप के पीछे अंधे होकर भागने से बेहतर एक स्थिर नौकरी करना है. कम से कम वहां आपके पास वित्तीय सुरक्षा तो रहती है.