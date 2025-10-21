सालाना 4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट बना ‘फ्लाइट में शर्मिंदगी’ का चेहरा, 11 बीयर पीकर जो किया देखकर यात्रियों के उड़ गए होश!

Advertisement
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:18 AM IST
Diwali Flight Shocking Story: सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक 25 वर्षीय भारतीय यात्री ने ऐसी हरकत कर दी कि लोग हैरान रह गए. यह युवक IIT-मुंबई से ग्रेजुएट था और सिलिकॉन वैली की एक AI स्टार्टअप में काम करता था, जहां उसकी सालाना सैलरी लगभग 4.39 करोड़ रुपये बताई गई. दिवाली मनाने भारत लौट रहे इस शख्स ने उड़ान के दौरान इतनी शराब पी ली कि खुद पर काबू ही नहीं रख पाया.

आखिर फ्लाइट में हुआ क्या था?

वंशिव टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और CEO गौरव खेतरपाल ने एक्स पर बताया कि उनके बगल में बैठा युवक 16 घंटे की फ्लाइट में 11 बीयर पी गया. एयर होस्टेस ने उसे तीन बीयर से ज्यादा देने से मना कर दिया तो उसने गौरव और उनकी टीम से बीयर लेकर पी ली. कुछ घंटे बाद वह बेहोश होकर अपनी सीट पर ही पेशाब कर बैठा. बदबू की वजह से बाकी यात्रियों को दूसरी सीटों पर जाना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले हैं...

इतना अमीर इंसान भी क्यों खो बैठा होश?

खेतरपाल ने पोस्ट में लिखा, “एक शख्स जो हर साल 4 करोड़ रुपये कमा रहा है, अमेरिका में रहकर ‘अमेरिकन ड्रीम’ जी रहा है, वो कुछ फ्री बीयर के लिए खुद को इस कदर शर्मिंदा कर गया.” उन्होंने लिखा कि भारतीय यात्रियों को अब यह सीखने की जरूरत है कि दुनिया के सामने अपनी छवि खराब न करें.

 

 

लोगों ने पूछा- बीयर दी ही क्यों?

जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने खेतरपाल से ही सवाल पूछ डाले. एक यूजर ने लिखा, “जब आपको पता था कि वो ज़्यादा पी चुका है, फिर आपने अपनी बीयर उसे क्यों दी?” दूसरे ने कहा, “आप और आपकी टीम भी उतने ही जिम्मेदार हैं. फ्लाइट अटेंडेंट ने मना किया था, तो उसकी वजह थी.” कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि ये कहानी फर्जी लगती है, सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लिखी गई है.

यह भी पढ़ें: क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

पहले भी हो चुकी है ऐसी शर्मनाक घटना

यह पहली बार नहीं जब किसी यात्री ने फ्लाइट में ऐसी हरकत की हो. 2023 में मुंबई के बिजनेसमैन शेखर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब कर दिया था. वह महिला 70 वर्ष की थीं और बिजनेस क्लास में सफर कर रही थीं. एयर इंडिया ने उन्हें 30 दिनों के लिए बैन कर दिया था, और मामला DGCA तक पहुंचा था.

