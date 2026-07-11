बारिश से डूबा IIT रुड़की कैंपस, तो छात्रों ने बना डाली फ्लोटिंग 'नाव'; वायरल हुआ VIDEO

मानसून की तेज बारिश कई जगहों पर लोगों के लिए परेशानी बन जाती है. सड़कें पानी में डूब जाती हैं, यातायात रुक जाता है और रोज के काम प्रभावित होने लगते हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है.
इसी बीच देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT रुड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां बारिश के कारण जब कैंपस के कई हिस्सों में पानी भर गया, तो छात्रों ने हार मानने के बजाय ऐसा तरीका निकाला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.
लगातार बारिश के बाद IIT रुड़की कैंपस के कुछ हिस्से पूरी तरह जलमग्न हो गए. खासतौर पर हॉस्टल इलाके और दूसरे हिस्सों के बीच आने-जाने वाले रास्तों पर इतना पानी भर गया कि पैदल चलना मुश्किल हो गया. छात्रों और स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी होने लगी. हॉस्टल से मेस तक पहुंचना भी चुनौती बन गया था. ऐसे समय में छात्रों और कैंपस स्टाफ ने मिलकर एक अनोखा समाधान निकाला.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्र और कर्मचारी एक बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं. यह प्लेटफॉर्म पानी के ऊपर तैर रहा है और दो लोग लंबे डंडों की मदद से उसे आगे बढ़ा रहे हैं. पानी से भरे रास्ते को पार करते समय कई छात्र छाता लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं. कोई पैदल पानी में उतरने के बजाय इस अस्थायी नाव जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहा है. वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि इसके बैकग्राउंड में फिल्म 'बंटी और बबली' का गाना 'धड़क-धड़क' बज रहा है. इस वजह से पूरा वीडियो और भी दिलचस्प बन गया और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अस्थायी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ छात्रों के आने-जाने के लिए नहीं था, बल्कि कैंपस की जरूरी सेवाओं को जारी रखने में भी मददगार साबित हुआ. बारिश और जलभराव के बावजूद मेस स्टाफ को हॉस्टल की किचन तक पहुंचना था, जिससे छात्रों के लिए खाना तैयार किया जा सके. इस जुगाड़ की मदद से कर्मचारियों को भी आने-जाने में आसानी हुई. कैंपस में रहने वाले लोगों के लिए यह तरीका उस समय काफी राहत देने वाला साबित हुआ, जब सामान्य रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया था.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने छात्रों की सोच और तुरंत समाधान निकालने की क्षमता की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी IIT के छात्र अपनी क्रिएटिव सोच दिखाना जानते हैं. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि बारिश के बाद IIT रुड़की का कैंपस इंजीनियरिंग कॉलेज कम और किसी बोटिंग स्पॉट जैसा लग रहा है. एक यूजर ने लिखा कि जहां कुछ लोग समस्या को लेकर परेशान हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग उसी समस्या का समाधान खोज लेते हैं. छात्रों का यह जुगाड़ इसका बेहतरीन उदाहरण है.
IIT रुड़की में जलभराव की यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. कई राज्यों में सड़कें पानी से भर गई हैं, ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग भी कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है. हालांकि, IIT रुड़की के छात्रों का यह वीडियो छात्रों की क्रिएटिविटी के लिए तेजी से वायरल हो रहा है.
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