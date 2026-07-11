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बारिश से डूबा IIT रुड़की कैंपस, तो छात्रों ने बना डाली फ्लोटिंग 'नाव'; वायरल हुआ VIDEO

उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बड़े संस्थानों के कैंपस तक पहुंच गया है. IIT रुड़की में भी बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भर गया. लेकिन मुश्किल हालात के बीच छात्रों ने ऐसा देसी जुगाड़ निकाला, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. पानी से भरे रास्ते को पार करने के लिए छात्रों ने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:06 PM IST
बारिश से डूबा IIT रुड़की कैंपस, तो छात्रों ने बना डाली फ्लोटिंग 'नाव'; वायरल हुआ VIDEO
Image Credit: Image credit: instagram/@phd_baddie

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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