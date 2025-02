Viral News: ये कैसा वर्क कल्चर, दो दिन छुट्टी के लिए करोड़ों की सैलरी को लात मार देते हैं लोग, जानें मामला

Viral News: इन दिनों देश में वर्क-लाइफ बैलेंस पर बहस तेज हो गई है. हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यन ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिससे यह मुद्दा और गरम हो गया. अब इस बहस में एक और बयान ने आग में घी डालने का काम किया है.

सैन फ्रांसिस्को की टेक कंपनी Giga ML एप्लाइड एआई लैब के को-फाउंडर और CEO वरुण वुम्मडी ने भारतीय इंजीनियरों के वर्क कल्चर पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि भारतीय इंजीनियर अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद कड़ी मेहनत करने से बचते हैं.

1 करोड़ रुपये की सैलरी के बावजूद छह दिन काम नहीं करना चाहते?

वुम्मडी ने अपने पोस्ट में दावा किया कि उनकी कंपनी की भारतीय ब्रांच में हायरिंग करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर हफ्ते में छह दिन काम करने को तैयार नहीं होते. उन्होंने कहा कि कई इंजीनियरों को 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की सैलरी ऑफर की जाती है, लेकिन फिर भी वे ज्यादा मेहनत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते.

I’ve noticed a pattern in hiring engineers for our Indian office. Even with a base salary of ₹1 crore, many are unwilling to work hard. A significant number of engineers with 3–8 years of experience are reluctant to work six days a week.

— Varun Vummadi (@varunvummadi) January 30, 2025