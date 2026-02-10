Advertisement
trendingNow13104130
Hindi Newsजरा हटकेIITian कपल को पुणे एयरपोर्ट पर मिला ₹20 में समोसा... राघव चड्ढा के मुरीद हुए लोग, परिणीति ने जताई खुशी

IITian कपल को पुणे एयरपोर्ट पर मिला ₹20 में समोसा... राघव चड्ढा के मुरीद हुए लोग, परिणीति ने जताई खुशी

Pune Airport: पुणे एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे ने महंगे एयरपोर्ट खाने की धारणा तोड़ दी है, जहां समोसा 20 रुपये और चाय 10 रुपये में मिल रही है. यह पहल आम यात्रियों के लिए बड़ी राहत बन गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IITian कपल को पुणे एयरपोर्ट पर मिला ₹20 में समोसा... राघव चड्ढा के मुरीद हुए लोग, परिणीति ने जताई खुशी

Affordable Airport Food: सालों से यात्रियों को यह मानकर चलना पड़ता था कि एयरपोर्ट पर चाय या नाश्ता बहुत महंगा मिलेगा. एक छोटी सी बोतल पानी या चाय के लिए भी कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी. इसी सोच को पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आए एक वीडियो ने बदल दिया, जिसमें उड़ान यात्री कैफे की सस्ती कीमतें दिखाई गईं.

उड़ान यात्री कैफे क्या है?

उड़ान यात्री कैफे सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद यात्रियों को सस्ते दाम पर खाना और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है. यह नीति राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे के बाद लागू हुई, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट पर महंगे खाने पर सवाल खड़े किए थे. आईआईटी बॉम्बे के एक्स स्टूडेंट पीयूष त्रिपाठी ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ पुणे एयरपोर्ट पर दिखते हैं. वह मजाक में पूछते हैं कि क्या वह एयरपोर्ट पर समोसा खाएंगी और फिर उन्हें उड़ान यात्री कैफे ले जाते हैं, जहां दोनों सिर्फ 20 रुपये में समोसा और 10 रुपये में चाय लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Knowledge News: सुबह-सुबह एक गाना सुन लो तो दिनभर उसी की रट क्यों लगाते हैं आप? नहीं पता तो जान लो

लोगों को यह बदलाव कैसा लगा?

वीडियो में पत्नी जब राघव चड्ढा का नाम लेती हैं तो यह क्लिप और भी दिलचस्प हो जाती है. कैप्शन में लिखा था कि उम्मीद थी एयरपोर्ट महंगा होगा, लेकिन हकीकत में समोसा और चाय बेहद सस्ते मिले. इस वीडियो ने यात्रियों के बीच खुशी और हैरानी दोनों पैदा कर दी. 2024 के संसद सत्र में राघव चड्ढा ने कहा था कि एयरपोर्ट पर पानी 100 रुपये और चाय 200 से 250 रुपये तक बिकती है. उन्होंने सवाल किया था कि क्या सरकार एयरपोर्ट पर किफायती कैंटीन नहीं खोल सकती. इसके बाद इस तरह की पहल को आगे बढ़ाया गया.

 

 

यह भी पढ़ें: Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

सेलेब्स ने कैसे रिएक्ट किया?

इस वीडियो पर खुद राघव चड्ढा ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया कि उम्मीद है समोसा पसंद आया होगा. उनकी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी इस पर सहमति जताई. सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत बताया. उड़ान यात्री कैफे में चाय और पानी 10 रुपये, कॉफी 20 रुपये और समोसा, कचौड़ी या पैटीज 20 रुपये में मिलती है. यह सुविधा कोलकाता से शुरू हुई थी और अब पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ईटानगर और विजयवाड़ा जैसे कई एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

trendingviral

Trending news

एडविना - नेहरू के रिश्ते कैसे थे? लोकसभा में जिस किताब की चर्चा, उसमें लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू के रिश्ते कैसे थे? लोकसभा में जिस किताब की चर्चा, उसमें लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
Sudama Pandey Dhumil
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
DNA
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
sharad pawar
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर