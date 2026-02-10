IITian कपल को पुणे एयरपोर्ट पर मिला ₹20 में समोसा... राघव चड्ढा के मुरीद हुए लोग, परिणीति ने जताई खुशी

Affordable Airport Food: सालों से यात्रियों को यह मानकर चलना पड़ता था कि एयरपोर्ट पर चाय या नाश्ता बहुत महंगा मिलेगा. एक छोटी सी बोतल पानी या चाय के लिए भी कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी. इसी सोच को पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आए एक वीडियो ने बदल दिया, जिसमें उड़ान यात्री कैफे की सस्ती कीमतें दिखाई गईं.

उड़ान यात्री कैफे क्या है?

उड़ान यात्री कैफे सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद यात्रियों को सस्ते दाम पर खाना और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है. यह नीति राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे के बाद लागू हुई, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट पर महंगे खाने पर सवाल खड़े किए थे. आईआईटी बॉम्बे के एक्स स्टूडेंट पीयूष त्रिपाठी ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ पुणे एयरपोर्ट पर दिखते हैं. वह मजाक में पूछते हैं कि क्या वह एयरपोर्ट पर समोसा खाएंगी और फिर उन्हें उड़ान यात्री कैफे ले जाते हैं, जहां दोनों सिर्फ 20 रुपये में समोसा और 10 रुपये में चाय लेते हैं.

लोगों को यह बदलाव कैसा लगा?

वीडियो में पत्नी जब राघव चड्ढा का नाम लेती हैं तो यह क्लिप और भी दिलचस्प हो जाती है. कैप्शन में लिखा था कि उम्मीद थी एयरपोर्ट महंगा होगा, लेकिन हकीकत में समोसा और चाय बेहद सस्ते मिले. इस वीडियो ने यात्रियों के बीच खुशी और हैरानी दोनों पैदा कर दी. 2024 के संसद सत्र में राघव चड्ढा ने कहा था कि एयरपोर्ट पर पानी 100 रुपये और चाय 200 से 250 रुपये तक बिकती है. उन्होंने सवाल किया था कि क्या सरकार एयरपोर्ट पर किफायती कैंटीन नहीं खोल सकती. इसके बाद इस तरह की पहल को आगे बढ़ाया गया.

सेलेब्स ने कैसे रिएक्ट किया?

इस वीडियो पर खुद राघव चड्ढा ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया कि उम्मीद है समोसा पसंद आया होगा. उनकी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी इस पर सहमति जताई. सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत बताया. उड़ान यात्री कैफे में चाय और पानी 10 रुपये, कॉफी 20 रुपये और समोसा, कचौड़ी या पैटीज 20 रुपये में मिलती है. यह सुविधा कोलकाता से शुरू हुई थी और अब पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ईटानगर और विजयवाड़ा जैसे कई एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध है.