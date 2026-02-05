Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेIIT की डिग्री, Samsung की नौकरी छोड़ी, अब लंदन में बेच रहे हैं पानी पूरी! 6,000 रुपये की एक थाली, स्वाद के दीवाने हुए अंग्रेज

IIT की डिग्री, Samsung की नौकरी छोड़ी, अब लंदन में बेच रहे हैं 'पानी पूरी'! 6,000 रुपये की एक थाली, स्वाद के दीवाने हुए अंग्रेज

IITian Couple: लंदन में एक IITian कपल ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर देसी पानीपुरी पर आधारित एक अनोखा सपर क्लब शुरू किया है, जहां ₹6,000 में 7 कोर्स का खास इंडियन फ्यूज़न खाना परोसा जाता है और हर टेबल पर दोस्ती की शुरुआत होती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:36 AM IST
Pani Puri In London: लंदन जैसे शहर में जहां लोग अक्सर एक-दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, वहां एक देसी स्ट्रीट फूड लोगों को जोड़ने का जरिया बन गया है. नागपुर में पली-बढ़ी और IIT गुवाहाटी से पोस्टग्रेजुएट इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर लंदन में एक खास सपर क्लब शुरू किया है, जहां हर महीने लोग टिकट लेकर भारतीय स्वादों से भरी एक अनोखी डिनर जर्नी का हिस्सा बनते हैं और यहीं से नए रिश्ते भी बनते हैं.

क्या इस कपल की पढ़ाई अलग थी?

महिला ने VNIT नागपुर से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और फिर IIT गुवाहाटी से डिजाइन में मास्टर्स किया, जबकि उनके पति ने IIT धनबाद और IIIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस पढ़ी. शादी के बाद दोनों 2024 में यूके शिफ्ट हुए और वहीं लंदन के नए माहौल में खुद को ढालते हुए उन्होंने इस नए आइडिया पर काम शुरू किया. महिला पहले बेंगलुरु में सैमसंग रिसर्च में प्रोडक्ट डिजाइनर थीं और तीन साल तक कॉर्पोरेट लाइफ जी चुकी थीं. लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ समय नौकरी के बाजार को समझने में लगाया और दोस्तों के लिए खाना बनाकर होस्ट करने का शौक धीरे-धीरे एक बिजनेस आइडिया में बदल गया.

क्या पानीपुरी इस क्लब की पहचान बनी?

इस सपर क्लब में हर महीने 10 से 12 मेहमान आते हैं और उन्हें £50 यानी करीब ₹6,000 में 7 कोर्स का इंडियन फ्यूजन मील मिलता है. शुरुआत के कुछ इवेंट्स के बाद कपल ने महसूस किया कि पहले 10 मिनट बहुत मायने रखते हैं, इसलिए उन्होंने पानीपुरी को बतौर आइस ब्रेकर शामिल किया, जिससे लोग तुरंत बातचीत में जुड़ जाते हैं. कपल का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए प्राइसिंग, टिकटिंग, प्लानिंग और ऑपरेशन सब कुछ उन्हें खुद सीखना पड़ा. लंदन के लोगों के स्वाद के हिसाब से मसालों और फ्लेवर को बैलेंस करना भी एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन महीनों की मेहनत के बाद चीजें अब स्मूद हो गई हैं.

 

 

‘आईआईटियन पानीपुरी बेच रहे हैं’ जैसी बातों पर महिला कहती हैं कि वे अपनी पढ़ाई और संस्थानों पर गर्व करती हैं और इसे किसी तरह की गिरावट नहीं मानतीं. उनके मुताबिक, इसी ट्रेनिंग ने उन्हें रिस्क लेने और नए माहौल में कुछ अलग बनाने का आत्मविश्वास दिया और आज वही देसी पानीपुरी लंदन में उनकी पहचान बन चुकी है.

