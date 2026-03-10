IIT से पढ़ाई, नौकरी गई तो शुरू किया चाय का ठेला… अब अमेरिका में 780 रुपये की चाय बेच रहा ये शख्स

किस्मत की लकीरें कब मुड़ जाएं, कोई नहीं जानता. कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जिसने बचपन भीषण गरीबी में गुजारा, कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए कंबल न होने पर दाल की बोरियों का सहारा लिया, लेकिन आज वही शख्स सात समंदर पार अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक कप चाय 780 रुपये ($9) में बेच रहा है. यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन यह प्रभाकर प्रसाद की असल जिंदगी की दास्तान है. आईआईटी (IIT) जैसी प्रतिष्ठित संस्था से पढ़ाई करने के बाद कॉरपोरेट की कुर्सी से चाय के ठेले तक का उनका यह सफर हार न मानने वाले जज्बे की जीती-जागती मिसाल है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभाकर प्रसाद का शुरुआती जीवन अभावों और कड़े संघर्षों की कहानी है. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि सर्दियों में कंबल खरीदने तक की हैसियत नहीं थी, जिसके कारण पूरा परिवार दाल की बोरियों के नीचे सोकर रातें काटता था. पिता के कई कारोबार असफल रहे, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया. जीवन में बड़ी मुसीबत तब आई जब एक सुरक्षा संबंधी घटना के कारण उनके परिवार को रातों-रात अपना घर छोड़कर भोपाल जाना पड़ा. हिंदी माध्यम से पढ़े प्रभाकर के लिए अंग्रेजी स्कूल का माहौल और बच्चों का मजाक सहना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सबको चुप करा दिया और देश की सबसे कठिन आईआईटी स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर ली.

कॉरपोरेट ऑफिस से मॉडलिंग और फिर US का सफर

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2008 में आईआईटी से डिग्री लेकर प्रभाकर ने कॉरपोरेट जगत में कदम रखा, लेकिन उनका दिल कोडिंग की जगह बॉडीबिल्डिंग और ग्लैमर की दुनिया में धड़कता था. सपनों का पीछा करते हुए वे मुंबई पहुंचे और मॉडलिंग में हाथ आजमाया, जहाँ उन्होंने छोटे फ्लैट्स और लंबी ऑडिशन लाइनों का संघर्ष झेला. इसी बीच, अपनी लॉन्ग-डिस्टेंस पार्टनर के करीब रहने के लिए उन्होंने अमेरिका जाने की ठानी. दो बार वीजा खारिज होने के बाद भी प्रभाकर पीछे नहीं हटे और 2014 में तीसरी कोशिश में टेक्सास पहुंचे. वहां एमबीए करने के बाद उन्होंने कई साल टेक इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन करियर में छंटनी और निजी जीवन में कई उतार-चढ़ाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा.

'बिहारी चायवाला' का ग्लोबल अवतार

फरवरी 2025 में टेक इंडस्ट्री में आई मंदी के कारण प्रभाकर की नौकरी चली गई. इस संकट के समय में उन्हें अपनी जड़ों की याद आई और उन्होंने सोचा कि चाय ही वह चीज है जो उन्हें हमेशा सुकून और घर का अहसास कराती है. इसी विचार के साथ उन्होंने लॉस एंजिल्स में भारतीय स्टाइल की चाय बेचने का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया. आज 'बिहारी चायवाला' के नाम से मशहूर प्रभाकर की एक कप चाय की कीमत करीब 780 रुपये है. उनका कहना है कि वे भले ही किसी कंपनी के सीईओ नहीं बन पाए, लेकिन 'चाय गाइ' (Chai Guy) बनकर उन्हें जो शांति मिली है, वह अनमोल है. उनकी यह कहानी साबित करती है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, मेहनत और मिट्टी से जुड़ाव इंसान को कहीं भी सफल बना सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.