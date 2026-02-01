रोड सेफ्टी के नाम पर जेब ढीली! VIDEO में देखें कैसे ड्राइवर्स होती है अवैध वसूली

Advertisement
Aved Vasuli Ka Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर ड्राइवर का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसने 'रोड सेफ्टी' के नाम पर 'अवैध वसूली' का भंडाफोड़ कर दिया. ड्राइवर ने अवैध वसूली करने वाले का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:56 PM IST
Viral Video: यूं तो इंटरनेट पर खूब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हमारे गंदे सिस्टम का चेहरा सामने ला देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि रोड पर वाहनों को रोककर अवैध वसूली की जा रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, यूजर्स कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

कैसे हो रही वसूली?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि गाड़ी सड़क पर चल रही है इस बीच एक व्यक्ति गाड़ी रोकता है. वो ड्राइवर के पास आता है और पूछता है कि गाड़ी कहां की है और कहां जा रही है. इसके बाद वो अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकालता है और पर्ची काटने लगता है. जिसके बाद ड्राइवर वो पर्ची दिखाने को बोलता है तो वसूली करने वाले की नजर ड्राइवर के फोन पर पड़ जाती है और वो डर जाता है. इसके बाद वो कहता है कि वीडियो बना रहे हो. इसके बाद वो ड्राइवर से पूछता है कि आप डायरेक्ट वीडियो क्यों बना रहे हो. वसूली करने वाला व्यक्ति अपने साथी को बुलाता है. इसके बाद वसूली करने वाला पूरा खेल समझ जाता है और कहता है कि चेकिंग चल रही है आपको लगवाना है तो लगवाइए वरना चले जाइए. इस पर ड्राइवर साफ इंकार कर देता है और वहां से चला जाता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "रोड सेफ्टी के नाम पर 500 रुपये का अवैध वसूली चल रही है." 

यह भी पढ़ें: ये महानता नहीं बेवकूफी है... मासूम को सीने से बांधकर मैराथन दौड़ा पिता, यूजर्स ने लगाई क्लास

A post shared by Bikash Roy (@bkrvlog12)

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पुलिस में शिकायत करो." दूसरे यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "वीडियो नहीं बनाते तो पैसे लग जाते." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

road safetyillegal recovery

