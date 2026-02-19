न बिजली, न मोबाइल, न पड़ोसी! 25 साल से घने जंगल की पहाड़ी पर अकेले रह रहा है यह परिवार, शहर लौटने से क्यों करता है इनकार?

कल्पना कीजिए एक ऐसी ज़िंदगी की, जहां न बिजली का खंभा है, न मोबाइल का नेटवर्क और न ही आस-पड़ोस में कोई पड़ोसी. सिर्फ घना जंगल, ऊंची पहाड़ी, चांद-तारे और अलाव की रोशनी. सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एक परिवार पिछले 25 साल से यही जिंदगी जी रहा है. हैरानी की बात यह है कि सरकार ने कई बार उन्हें नीचे बसाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार कर दिया. आखिर क्यों यह परिवार आधुनिक सुविधाओं से दूर रहना चाहता है? यह कहानी सिर्फ जिद की नहीं, बल्कि एक अलग सोच और जीवनशैली की भी है.

बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, यह इलाका तेलंगाना के अश्वरावुपेटा मंडल और आंध्र प्रदेश के बुट्टायगुडेम मंडल की सीमा पर स्थित है. गुब्बाला मंगम्मा मंदिर के आगे की पहाड़ियां कंथलम वन क्षेत्र में आती हैं. इसी पहाड़ी पर पहले गोगुलापुडी नाम का गांव था, जहां 40 आदिवासी परिवार रहते थे. 1990 के दशक से अधिकारी इन परिवारों को नीचे बसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जंगल में बिजली, पानी और शिक्षा जैसी सुविधाएं देना मुश्किल था. साल 2000 में 39 परिवार नीचे पुनर्वास कॉलोनी में चले गए, लेकिन गुरुगुंटला रेड्डैया ने नीचे आने से इनकार कर दिया.

25 साल से अकेले रह रहा है परिवार

तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले की एक पहाड़ी पर आदिवासी परिवार 25 साल से जंगल में रह रहा है. 39 परिवार पुनर्वास कॉलोनी में बस गए, लेकिन रेड्डैया परिवार ने इनकार किया. बिना बिजली-पानी, वे खेती और जड़ी-बूटियों के सहारे जीवन बिता रहे हैं.

रेड्डैया अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे गंगिरेड्डी के साथ पिछले 25 साल से उसी पहाड़ी पर रह रहे हैं. अधिकारियों को उम्मीद थी कि समय के साथ वे नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, रेड्डैया का कहना है कि उनका जन्म इसी जंगल में हुआ है और वे यहीं मरना चाहते हैं. उनकी पत्नी कहती हैं कि पति जहां रहेंगे, वे भी वहीं रहेंगी. बेटा भी माता-पिता के साथ रहने का फैसला कर चुका है. वह कभी मंदिर से आगे नीचे नहीं गया. परिवार ने आधुनिक सुविधाओं से दूरी बनाकर अपनी अलग दुनिया बसाई हुई है.

बिना बिजली ऐसे चलती है जिंदगी

बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, इस परिवार के पास पांच झोपड़ियां हैं. तीन रहने के लिए, एक मुर्गियों और कुत्ते के लिए और एक लकड़ी रखने के लिए. रात में रोशनी के लिए वे अलाव जलाते हैं. लक्ष्मी कहती हैं, “दिन में सूरज, रात में चांद और तारे हमारी रोशनी हैं.” बारिश में झोपड़ी टपकने लगे तो मंदिर के पास लगे फ्लेक्सी बैनर लाकर छत पर डाल देते हैं. पानी पास की नदी से मिलता है. वे चावल, ज्वार, बाजरा और सब्जियां खुद उगाते हैं. बीमारी होने पर पेड़ों की पत्तियों और जड़ी-बूटियों से इलाज करते हैं.

आधार-राशन से भी दूरी क्यों?

पंचायत सचिव मोतीलाल के मुताबिक, सरकार ने परिवार को आधार और राशन कार्ड देने की कोशिश की, लेकिन रेड्डैया और उनके बेटे ने फोटो खिंचवाने के लिए नीचे आने से इनकार कर दिया. बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार, गंगिरेड्डी का कहना है कि उन्हें इन कार्डों की जरूरत नहीं. हालांकि लक्ष्मी के पास आधार और राशन कार्ड है, क्योंकि वे कभी-कभी बेटी से मिलने नीचे जाती हैं. उन्होंने बेटी की शादी कर दी है, जो कॉलोनी में रहती है. लेकिन पति और बेटा मंदिर से आगे नहीं जाते. रेड्डैया को डर है कि अधिकारी उन्हें जबरन नीचे ले जाएंगे.

क्या कहता है प्रशासन?

वन विभाग के अधिकारी किष्टा गौड़ ने बीबीसी को बताया कि किसी की इच्छा के बिना उसे जंगल से नहीं हटाया जा सकता. आईटीडीए और पंचायत अधिकारी परिवार को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे लोगों से कतराते हैं और कई बार जंगल में छिप जाते हैं. गांव के कुछ युवाओं का कहना है कि जबरदस्ती लाने से वे खुश नहीं रह पाएंगे. उनका सुझाव है कि सरकार पहाड़ी पर ही सोलर पावर, टीन की शेड और बाड़ की व्यवस्था कर दे. फिलहाल परिवार अपनी शर्तों पर जंगल में जीवन बिता रहा है.