दुनिया का इकलौता सुपरपावर जीव! बुढ़ापे के बाद फिर से हो सकता है जवान, जानें कैसे होता है ये चमत्कार?

Immortal Jellyfish: आपने कई अनोखी प्रजातियों की मछली के बारे में सुना होगा, लेकिन कोई आपसे कहे कि एक मछली ऐसी भी है जो खुद को दोबारा जवान बना लेती है और फिर से जिंदगी शुरू करती है तो क्या आप भरोसा करेंगे. उम्मीद है आप ये बार हंसकर टाल देंगे. लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच है. एक ऐसी मछली भी है जो अपनी उम्र कम कर सकती है. चलिए देर ना करते हुए बताते हैं वो कौन सी मछली है और उसकी ये क्षमता कैसे और कब काम करती है? इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर ये मछली मरती कैसे है?

हम जिस चमत्कारी मछली की बात कर रहे हैं वो 'जेलीफिश' है. इसे संभावित रूप से 'अमर' माना जाता है. ये मछली अपनी उम्र को रिवर्स कर सकती है. हालांकि आमतौर पर ऐसा सिर्फ आपात स्थिति में ही करती है.

1883 में हुई थी खोज

जेलीफिश पूरी तरह विकसित होने के बाद इंसान की छोटी उंगली के नाखून के बराबर होती है. 'नेशनल जियोग्राफी' के अनुसार, इस मछली को सबसे पहले 1883 में भूमध्य सागर में खोजा गया था, लेकिन इसकी छुपी हुई सुपर पावर का पता 1990 के दशक में चला.

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कैसे 'अमर' बनती है जेलीफिश?

आमतौर पर देखा जाए तो जेलीफिश भी दूसरे जीवों की तरह ही प्रजनन करती है और बाकी जीवों की तरह ही जन्म लेती है. इतना ही नहीं सामान्य हालात में यह भी नॉर्मल तरीके से ही मर जाती है. अपने छुपी हुई सुपर पावर का यूज तब करती है जब कोई आपात स्थिति आती है. जब उसे भूख, चोट या किसी दूसरे कारणों से जूझना पड़े तो मरने के बजाय, बॉडी सेल्स को दोबारा युवा अवस्था में बदल लेती है. ये खुद को जीवन के शुरुआती चरण में ले जाती है.

शरीर में होते हैं ये बदलाव

इस पूरे प्रोसेस में बॉडी की सेल्स पूरी तरह बदल सकती हैं. जैसे मसल्स सेल्स तंत्रिका सेल्स या फिर एग शुक्राणु में बदल सकती है. इसके बाद ये कॉलोनी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा सैकड़ों की संख्या में नई जेलीफिश बना सकती है, ये जेलीफिश लगभग हूबहू कॉपी नजर आती हैं. शायद यही सुपर पावर इस मछली को दुनिया के अलग अलग समुद्री इलाकों तक अपनी पहुंच बनाने में मदद कर रही है.

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वैज्ञानिकों ने किया डीएनए टेस्ट

नेशनल जियोग्राफी के अनुसार, वैज्ञानिकों ने इटली, जापान, पनामा, स्पेन आदि स्थानों से मिली जेलीफिश के डीएनए की तुलना की तो सभी जगह की जेलीफिश के जीन एक जैसे ही थे. समुद्र की धाराओं के साथ बहकर इतनी दूर जाता पॉसिबल नहीं है. इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जेलीफिश पानी के जहाजों के जरिए सफर करती हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

