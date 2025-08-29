असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है
Rare Orange Shark: कोस्टा रिका के समुद्री किनारे पर एक बेहद अनोखा और दुर्लभ शार्क दिखाई दिया, जिसने समुद्री वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों का ध्यान खींच लिया. यह शार्क साधारण नहीं था, बल्कि अपने चमकीले नारंगी रंग और सफेद आंखों के कारण बेहद खास था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:43 AM IST
Costa Rica Shark: कोस्टा रिका के समुद्री किनारे पर एक बेहद अनोखा और दुर्लभ शार्क दिखाई दिया, जिसने समुद्री वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों का ध्यान खींच लिया. यह शार्क साधारण नहीं था, बल्कि अपने चमकीले नारंगी रंग और सफेद आंखों के कारण बेहद खास था. अगस्त 2024 में मछुआरे गार्विन वॉटसन ने इसे टोर्टुगुएरो नेशनल पार्क के पास समुद्र की गहराई में देखा.

किस गहराई और तापमान में मिला यह अनोखा जीव?

यह शार्क लगभग 37 मीटर की गहराई में मिला, जहां पानी का तापमान करीब 31.2 डिग्री सेल्सियस था. वॉटसन ने बताया कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यह शार्क किसी एलियन जैसा लग रहा था. उन्होंने इसकी तस्वीरें खींचीं और फिर इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया. बाद में उन्होंने समुद्री वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी दी और इसके रंग की तुलना गोल्डफिश से की.

आखिर यह शार्क इतना खास क्यों है?

करीब 6 फुट 6 इंच लंबा यह नर्स शार्क अपने रंग की वजह से खास है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका नारंगी रंग एक दुर्लभ जेनेटिक स्थिति जैथिज्म (Xanthism) की वजह से है. यह स्थिति जानवरों की त्वचा, स्केल्स या फर में पीला या सुनहरा रंग पैदा करती है. अब तक यह स्थिति मछलियों, कुछ पक्षियों और रेंगने वाले जीवों में देखी गई थी, लेकिन इस प्रजाति के शार्क में पहली बार पाई गई है.

वैज्ञानिकों ने इस खोज को कैसे दर्ज किया?

इस खोज पर हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है- “कैरेबियन सागर से नर्स शार्क गिंग्लीमोस्टोमा सिरेटम (बोनाटेरे, 1788) में मुक्त-जीवित जैथिज्म का पहला रिकॉर्ड मामला.” यह रिसर्च जर्नल मरीन बॉयोडायवर्सिटी में छपी है. स्टडी के राइटर मारिऑक्सिस माकियास-कुयारे, गिल्बर्टो राफेल बोरगेस गुजमैन और डेनियल अराउज-नारांजो हैं. उनके मुताबिक, यह पहला वैज्ञानिक रूप से दर्ज मामला है जिसमें नर्स शार्क में पूर्ण जैथिज्म पाया गया.

क्या यह अल्बिनिज्म से भी जुड़ा हुआ है?

वैज्ञानिकों ने बताया कि नारंगी रंग के साथ इसकी सफेद आंखें यह संकेत देती हैं कि इसमें अल्बिनिज्म जैसी स्थिति भी हो सकती है. इसे Albino-Xanthochromism कहा गया. इसका मतलब है कि शार्क में न सिर्फ जैथिज्म बल्कि रंगद्रव्य (melanin) की कमी भी थी. अध्ययन में कहा गया है कि इस तरह की स्थिति इसके जीने या बढ़ने में बाधा नहीं डालती. यह खोज समुद्री जीवन में दुर्लभ रंग बदलने की स्थितियों को समझने के लिए बहुत अहम मानी जा रही है. यह न सिर्फ वैज्ञानिकों को नई दिशा देगी, बल्कि यह भी दिखाती है कि समुद्र की गहराइयों में अब भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनका खुलासा होना बाकी है.

author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं.

;