Viral Video: अक्सर बहू के लिए ये कहा जाता है कि शादी के बाद वो अपने सास-ससुर की सेवा नहीं करती हैं, लेकिन अगर ऐसी बहू जो अपनी सास-ससुर की सेवा करती है, दिन-रात लगी रहती है मगर फिर भी उसे उतना सम्मान न मिले और बस ताने या घर छोड़कर जाने के लिए कहा जाए तो क्या करना चाहिए? इस तरह के सवाल पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने महिला को जवाब दिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी

वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि बेटे को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. बेटे-बहू को प्रोपर्टी का लालच करते हुए अपने सास-ससुर की सेवा नहीं करनी चाहिए. पिता और मां की सेवा करो लेकिन किसी उम्मीद से नहीं. अपने बल से सेवा करें और पिता की संपत्ति की लालच से सेवा न करें.

दो में से एक बच्चे को प्यार

महिला ने आगे कहा कि वो और उसके पति सेल्फ डिपेंडेंट है और उन्हें एक छोटी सी प्रोपर्टी का कुछ नहीं है, वो सेवा करते हैं लेकिन फिर भी खूब सुनते हैं जिस पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहा कि ऐसे कई माता-पिता होते हैं जो बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन एक समय के बाद अपने दो बच्चों में किसी एक को ज्यादा प्रेम करते हैं और दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं. ऐसा व्यहवहर करने वाले माता-पिता को नर्क की प्राप्ति होती है.

ऐसे में क्या बहू-बेटे की होती है गलती?

अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जवाब दिया कि आप अपनी सेवा करते रहें बिना किसी मोह की सेवा से बहू-बेटे गलत नहीं होते हैं. ऐसे माता-पिता गलत होते हैं जो अपने बच्चों की कदर नहीं करते हैं. बस सेल्फ डिपेंडेंट रहें और माता-पिता की संपत्ति का मोह न रखें. ये वीडियो फेसबुक पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल अकाउंट पर साझा किया गया है. इस पर काफी लाइक्स और कमेंट भी हैं. आप पूरी वीडियो को देखने के लिए इस लिंक (Video: सास-ससुर की सेवा करने के बाद भी वो खुश न रहें तो बहू क्या करें? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने इस सवाल का दिया ये जवाब) पर क्लिक कर सकते हैं।

