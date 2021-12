अंतरिक्ष में इस शख्स ने हवा में उड़ते हुए कटाए अपने बाल, नजारा देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Astronaut Hair Cutting Video: अंतरिक्ष यात्री मैथियास मौरर (Matthias Maurer) ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) पर साथी राजा चारी से बाल कटवाते हुए दिखाया गया है. वीडियो में, मौरर को घुटने बैठे हुए और अंतरिक्ष यान को पकड़े हुए देखा जा सकता है क्योंकि राजा चारी उनके बालों को काटने के लिए एक ट्रिमर का यूज किया.

अंतरिक्ष यात्री मैथियास मौरर (Matthias Maurer) ने एक मजाकिया ट्वीट में राजा चारी को एक नाई और कई प्रतिभाओं वाला का इंसान बतलाया. उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष यात्री नहीं चाहते कि उनकी आंखों में भी बाल हों. मॉरर ने ट्वीट में लिखा, 'अंतरिक्ष सैलून में कदम रखें; जहां नाई @astro_raja मल्टी टैलेंटेड शख्स है क्योंकि हम में से कोई भी अपनी आंखों में बाल नहीं चाहता है, या इससे भी बदतर. @Space_Station सिस्टम, हमारे कुर्सी के साथ ही वैक्यूम अटैच था. इस अंतरिक्ष स्टाइलिस्ट की सेवा के लिए फाइव स्टार.'

Step into the space salon where barber @astro_raja is a man of many talents Because none of us want hair in our eyes, or – even worse – the @Space_Station systems, our hair clippers come with a vacuum attached. Five stars for this space stylist's service #CosmicKiss pic.twitter.com/dDsXHaSgG5

— Matthias Maurer (@astro_matthias) December 19, 2021