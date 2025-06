Viral Video : घर जाने की खुशी में इंडिया को बोला बाय-बाय, प्लेन में सवार होते ही दुनिया को कह गए अलविदा; देखें वीडियो!

Viral Video : अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद हादसे का शिकार हो गई. दोपहर 1:38 बजे टेकऑफ करने वाले इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे.

ब्रिटिश यात्री ने इंडिया को बोला अलविदा

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट लगभग 825 फीट की ऊंचाई पर पहुंची ही थी कि वह नियंत्रण खो बैठी और एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर क्रैश हो गई. इस बीच एक ब्रिटिश यात्री जैमी रे मीक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह फ्लाइट में सवार होने से पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भारत को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं.

विमान में सवार थे 53 ब्रिटिश यात्री

एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 में सवार 53 ब्रिटिश यात्रियों में से एक जैमी रे मीक भी थे. उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी. वीडियो में जैमी मुस्कुराते हुए कहते नजर आते हैं, "हम एयरपोर्ट पर हैं और अब बोर्डिंग कर रहे हैं. 10 घंटे में इंग्लैंड पहुंच जाएंगे. अलविदा इंडिया." साथ ही वो अपने दोस्त से कहते हैं, "सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने साथी पर कभी गुस्सा मत करना." वीडियो के अंत में वो मुस्कराते हुए कहते हैं कि वो खुशी-खुशी वापस लौट रहे हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्याता की पुष्टि नहीं करता.

Jamie Ray Meek, a British citizen listed as a passenger on Air India Flight 171, reportedly shared a final Instagram Story shortly before takeoff.

He appears on the official manifest under GBR 149261531. A video believed to be his last post.#India #Crash #Ahmedabad #Boeing… pic.twitter.com/KmSpz9iOi9

