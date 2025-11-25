अविश्वसनीय: 15,000 KM उड़कर भारत लौटा ‘घायल’ गिद्ध, 4 देशों की यात्रा कर, GPS से पहुंची जानकारी

कहते हैं, पक्षियों के लिए दुनिया छोटी होती है, लेकिन एक गिद्ध ने ये बात सच साबित कर दी. सोशल मीडिया पर इन दिनों "मारीच" नाम का एक गिद्ध पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिसने 15,000 किलोमीटर उड़ान भरकर फिर से भारत लौटकर सबको हैरान कर दिया. मजेदार बात यह है कि लोगों ने उसकी इस यात्रा पर मीम्स की बाढ़ लगा दी, किसी ने कहा, “वीजा-पासपोर्ट नहीं… फिर भी कजाकिस्तान तक घूम आया!” तो किसी ने लिखा, “ये भी पाकिस्तान के एयरस्पेस से नहीं डरा.” यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं, बल्कि एक घायल पक्षी की जिंदगी में उम्मीद की वापसी है.

दो महीने तक चला इलाज

जनवरी की शुरुआत में मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौर गांव में एक घायल यूरेशियन ग्रिफॉन गिद्ध मिला. स्थानीय वन विभाग ने उसे तुरंत इलाज के लिए मुकुंदपुर ज़ू भेजा, जहां उसकी शुरुआती देखभाल की गई. बाद में उसे भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया, जहां विशेषज्ञों की निगरानी में करीब दो महीने तक उसकी रिकवरी चली. पक्षी को मार्च 29 को विदिशा के हालाली डैम क्षेत्र में जंगल में वापस छोड़ा गया. उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह गिद्ध इतनी अविश्वसनीय यात्रा पर निकल जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कजाकिस्तान तक और फिर भारत वापसी

जंगली जीवन में लौटते ही “मारीच” ने ऐसी उड़ान भरी कि पूरी दुनिया चौंक गई. उसकी जर्नी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक पहुंची. भारतीय वन सेवा के अधिकारी हिमांशु त्यागी ने X (पूर्व ट्विटर) पर इस पूरी यात्रा का नक्शा साझा किया. उन्होंने लिखा, “जनवरी में घायल मिला, मार्च में छोड़ा... और अब 15,000 किमी की यात्रा के बाद फिर भारत लौट आया. इन पक्षियों के लिए दुनिया वाकई छोटी है.” यह ट्रैकिंग रेकॉर्ड बताता है कि यूरेशियन ग्रिफॉन कितनी अविश्वसनीय नेविगेशन क्षमता रखते हैं.

पैसे नहीं… फिर भी घूम आया आधी दुनिया

मारीच की कहानी सामने आते ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “कितनी काव्यात्मक बात है… बचाया, ठीक किया और फिर पूरी दुनिया घूमकर वापस लौट आया.” दूसरे ने लिखा, “इनकी लाइफ कितनी लंबी होती है?” कई लोगों को पक्षी की यात्रा हैरान कर गई, तो कई ने इसमें मजाक ढूंढ लिया. एक अन्य यूजर कमेंट करते हुए लिखा, “इसने तो पाकिस्तान एयरस्पेस से भी नहीं बचा, इतना डेयरिंग बर्ड.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “ना वीज़ा, ना पासपोर्ट, ना टिकट… बस मूड किया और उड़ गया!” इस यात्रा ने लोगों को हंसाया भी, चौंकाया भी और इंसानी सीमाओं पर भी सोचने पर मजबूर कर दिया.