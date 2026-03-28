Advertisement
trendingNow13156696
Hindi Newsजरा हटकेपैर टूटा, फिर भी प्लास्टर बांधकर बैटिंग कर रहा ये खिलाड़ी! Video देखकर क्रिकटर्स भी रह गए भौचक्के

पैर टूटा, फिर भी प्लास्टर बांधकर बैटिंग कर रहा ये खिलाड़ी! Video देखकर क्रिकटर्स भी रह गए भौचक्के

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खिलाड़ी का पैर टूटा होने के बावजूद उसने प्लास्टर बांधकर बैटिंग की. उसकी हिम्मत देखकर मैदान और इंटरनेट दोनों दंग रह गए. फैंस और साथी खिलाड़ी उसे “इंस्पिरेशन” कहकर सराह रहे हैं. यह साबित करता है कि जुनून चोट को भी रोक नहीं सकता.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैर टूटा, लेकिन हौसला नहीं
पैर टूटा, लेकिन हौसला नहीं

क्रिकेट के मैदान में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि जुनून और हिम्मत क्या होती है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक खिलाड़ी का पैर टूटा हुआ था, लेकिन उसने प्लास्टर बांधकर बैटिंग करना नहीं छोड़ा. जैसे ही उसने बल्ला उठाया और शॉट मारा, मैदान और इंटरनेट दोनों के लोग दंग रह गए. खिलाड़ियों की भी हिम्मत की तारीफ होने लगी. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा मजबूत हो, तो चोट भी खेल को रोक नहीं सकती.

ये भी पढ़ें:  छत से आती थी डरावनी आवाजें! जब स्नेक कैचर तोड़ी सीलिंग, तो अंदर का नजारा देख निकल गई

चोट के बावजूद बल्ला उठाया

वीडियो में दिखाया गया कि खिलाड़ी का पैर प्लास्टर में बंधा हुआ था. चोट के बावजूद वह बैटिंग के लिए मैदान में उतरा और गेंद को सही तरीके से खेलना शुरू किया. उसके इस साहसिक कदम को देखकर बाकी खिलाड़ी और कोच भी हैरान रह गए. चोट के कारण चलना मुश्किल था, लेकिन उसने हर शॉट पर फोकस बनाए रखा. इस दृश्यों को देखकर दर्शक और फैंस दोनों उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्रिकटर्स और फैंस दोनों हुए दंग

खिलाड़ी का यह वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर होते ही वायरल हो गया. क्रिकेट प्रेमियों ने लिखा कि इतनी चोट के बावजूद बैटिंग करना असली जज्बा है. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर यह खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलता, तो विरोधी भी दंग रह जाते. कोच और टीम के साथी खिलाड़ी भी उसकी हिम्मत देखकर तारीफ करने लगे. सोशल मीडिया पर वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और फैंस ने उसे “इंस्पिरेशन” और “क्रिकेट हीरो” बताया. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि जुनून और मेहनत चोट को भी मात दे सकती है.

एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा,  “क्या बात है भाई! पैर टूटा और फिर भी बैटिंग, असली जज्बा दिखाया. ” दुसरे ने लिखा,  “इतनी चोट के बावजूद शॉट मारना, सच में इंस्पिरेशन है. ” तीसरे ने लिखा,   “ये खिलाड़ी अगर अंतरराष्ट्रीय मैच में खेले तो विरोधी तो डर ही जाएंगे.” चौथे ने लिखा, “वाह! हिम्मत और जुनून का असली उदाहरण. ” 
एक अन्य यूजर ने लिखा, “पैर टूटा, लेकिन दिल और जज्बा अब भी फिट.”

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section newsviral updates

Trending news

कभी सिर तो कभी पैर... बंगाल में बोले शाह- दीदी आपका समय खत्म होने वाला है
West Bengal Election 2026
कभी सिर तो कभी पैर... बंगाल में बोले शाह- दीदी आपका समय खत्म होने वाला है
मुझे डराया...अखिलेश के समय का वो किस्सा, जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने सबको सुनाया
Narendra Modi news
मुझे डराया...अखिलेश के समय का वो किस्सा, जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने सबको सुनाया
'पहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज
T Raja Singh
'पहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज
Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
bengaluru news
Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
Farooq Abdullah Attack
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
IGI
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
Kerala Elections 2026
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
West Bengal Election 2026
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
Noida International Airport
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
amit shah news
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?