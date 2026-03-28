पैर टूटा, फिर भी प्लास्टर बांधकर बैटिंग कर रहा ये खिलाड़ी! Video देखकर क्रिकटर्स भी रह गए भौचक्के

क्रिकेट के मैदान में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि जुनून और हिम्मत क्या होती है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक खिलाड़ी का पैर टूटा हुआ था, लेकिन उसने प्लास्टर बांधकर बैटिंग करना नहीं छोड़ा. जैसे ही उसने बल्ला उठाया और शॉट मारा, मैदान और इंटरनेट दोनों के लोग दंग रह गए. खिलाड़ियों की भी हिम्मत की तारीफ होने लगी. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा मजबूत हो, तो चोट भी खेल को रोक नहीं सकती.

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चोट के बावजूद बल्ला उठाया

वीडियो में दिखाया गया कि खिलाड़ी का पैर प्लास्टर में बंधा हुआ था. चोट के बावजूद वह बैटिंग के लिए मैदान में उतरा और गेंद को सही तरीके से खेलना शुरू किया. उसके इस साहसिक कदम को देखकर बाकी खिलाड़ी और कोच भी हैरान रह गए. चोट के कारण चलना मुश्किल था, लेकिन उसने हर शॉट पर फोकस बनाए रखा. इस दृश्यों को देखकर दर्शक और फैंस दोनों उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

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MS Dhoni Thala do hafte baad agar CSK ko jarurat padi to pic.twitter.com/WPdUMGa3LM — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) March 28, 2026

क्रिकटर्स और फैंस दोनों हुए दंग

खिलाड़ी का यह वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर होते ही वायरल हो गया. क्रिकेट प्रेमियों ने लिखा कि इतनी चोट के बावजूद बैटिंग करना असली जज्बा है. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर यह खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलता, तो विरोधी भी दंग रह जाते. कोच और टीम के साथी खिलाड़ी भी उसकी हिम्मत देखकर तारीफ करने लगे. सोशल मीडिया पर वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और फैंस ने उसे “इंस्पिरेशन” और “क्रिकेट हीरो” बताया. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि जुनून और मेहनत चोट को भी मात दे सकती है.

एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, “क्या बात है भाई! पैर टूटा और फिर भी बैटिंग, असली जज्बा दिखाया. ” दुसरे ने लिखा, “इतनी चोट के बावजूद शॉट मारना, सच में इंस्पिरेशन है. ” तीसरे ने लिखा, “ये खिलाड़ी अगर अंतरराष्ट्रीय मैच में खेले तो विरोधी तो डर ही जाएंगे.” चौथे ने लिखा, “वाह! हिम्मत और जुनून का असली उदाहरण. ”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “पैर टूटा, लेकिन दिल और जज्बा अब भी फिट.”