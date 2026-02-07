Advertisement
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बेटी छोड़ सास पर आया दिल, फिर हुआ कुछ ऐसा कि... देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने दामाद से शादी करने के फैसले को लेकर बयान देती दिखती है. वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. यूजर्स इसे अजीब रिश्ता बता रहे हैं, तो कुछ इसे मनोरंजन और फिल्मी ड्रामा मान रहे हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:39 AM IST
सोशल मीडिया इन दिनों अजीबोगरीब और चौंकाने वाले वीडियो से भरा पड़ा है. कहीं भावुक पारिवारिक पल देखने को मिलते हैं, तो कहीं रिश्तों से जुड़ी ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. इसी कड़ी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. इस वीडियो में एक महिला अपने दामाद से शादी करने को लेकर बयान देती नजर आ रही है. यह क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.

अच्छी बहू सिर्फ... शख्स की बात सुनकर गुस्से से लाल होकर बोली- बस कीजिए दादाजी!

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इसमें तीन लोग नजर आ रहे हैं. शख्स उसकी सास और  रिपोर्टर नजर आ रहे है, जहां रिश्तों की एक अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आती है. क्लिप में आगे एक रिपोर्टर सवाल करता है कि शादी क्यों की गई. इस पर महिला जवाब देती है कि उनकी उम्र करीब 60 साल हो चुकी है और उनका दिल अपने दामाद पर आ गया, ऐसे में वह क्या करे. इसके बाद रिपोर्टर महिला से पूछता है कि क्या उसका पति उससे प्यार नहीं करता. इस पर महिला कहती है कि उसका पति अब उससे प्यार नहीं करता, न तो कोई सामान देता है और न ही उसकी कदर करता है. इसी वजह से उसने दामाद से शादी करने का फैसला किया.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर mastinews90 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अजब तक लाखों बार देखा जा चुका है, जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने इस रिश्ते को अजीब और अपमानजनक बताया, तो कुछ ने मजाक में इसे मनोरंजन की श्रेणी में रखा. कुछ यूजर्स ने राम-राम सोशल मीडिया बयानों के अलावा इस पर मजेदार मीम्स भी बनाए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि यह सब दिखाने का तरीका किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है. एक हिस्से ने कहा कि निजी रिश्तों को इंटरनेट पर फैलाने से पहले सोच-समझ लेना चाहिए, जबकि दूसरे पैरों ने इसे हल्के दिल से लेने की बात कही है.

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. जी न्यूज हिंदी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

