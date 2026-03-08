IND Vs NZ ICC T20 WC26 Final: मिचेल सेंटनर की इस हरकत ने भारतीयों को याद दिलाई 19 नवंबर की वो काली रात!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की फोटो लेते नजर आ रहे हैं. बस फिर क्या था, भारतीय फैंस को तुरंत 19 नवंबर 2023 की वो दर्दनाक रात याद आ गई, जब इसी मैदान पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी. फाइनल से कुछ घंटे पहले आई इस तस्वीर ने इंटरनेट पर मीम्स की तरह वायरल होने लगी.

New Zealand captain Mitchell Santner taking pictures of the Ahmedabad pitch before the IND vs NZ final. pic.twitter.com/kfYMjXwsWe Add Zee News as a Preferred Source — MuFFatLal Bohra (@arshdeep3444) March 7, 2026

पिच की फोटो और 2023 वर्ल्ड कप की याद

दरअसल, यह तस्वीर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की है, जहां फाइनल मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पिच का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान कप्तान मिचेल सेंटनर अपने मोबाइल से पिच की तस्वीर लेते नजर आए.

Nah, Santner, is just doing exactly what Pat Cummins did before the 2023 WC Final. We don’t want the flashbacks man. pic.twitter.com/XNbDw6d5If — Selfless (@SelflessCricket) March 7, 2026

यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भारतीय फैंस को 2023 ODI वर्ल्ड कप फाइनल की याद आ गई. उस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी इसी तरह पिच की फोटो लेते दिखे थे. बाद में उसी मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए अब कई फैंस मजाक में कह रहे हैं कि कहीं इतिहास दोबारा खुद को न दोहरा दे.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

BOLD STATEMENT BY MITCHELL SANTNER ON INDIA. Are you ready to break a billion hearts to win the trophy? Mitchell Santne “We may not be favourites, but if we play well as a team, we can win it — even if it means breaking a few hearts. pic.twitter.com/xH8tcf7n4J — Sam (@Cricsam01) March 7, 2026

सेंटनर की यह फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि न्यूजीलैंड के कप्तान पैट कमिंस की नकल कर रहे हैं. वहीं कुछ फैंस ने मजाक में कहा कि इस बार टीम इंडिया ऐसा नहीं होने देगी और परिणाम बिल्कुल अलग होगा.

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब पिच और परिस्थितियां पहले से अलग हैं और फाइनल का फैसला मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ही होगा. इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सेंटनर से पूछा गया कि क्या वह ट्रॉफी जीतने के लिए एक अरब भारतीयों का दिल तोड़ने को तैयार हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी टीम भले फेवरेट न हो, लेकिन अगर वे अच्छा खेलते हैं तो जीत संभव है.

New Zealand captain Mitchell Santner is just exactly copying Pat Cummins did before the 2023 ODI WC Final, Ahmedabad Team India : No, Mitchell Santner no, the pitch and soil both are different now T20 World Cup Final pic.twitter.com/CRJQfQqnnc — CricPal (@AnupPalAgt) March 7, 2026

फाइनल से पहले बढ़ा रोमांच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह फाइनल मुकाबला पहले से ही काफी रोमांचक माना जा रहा है. दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर यहां तक पहुंची हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने मैच से पहले चर्चा को और तेज कर दिया है. क्रिकेट फैंस अब सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं इस बार 2023 जैसी कहानी नहीं दोहरानी चाहिए. अब सबकी नजरें अहमदाबाद के मैदान पर टिकी हैं, जहां कुछ ही घंटों में यह तय होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी.प