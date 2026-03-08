IND Vs NZ ICC T20 WC26 Final: मिचेल सेंटनर की इस हरकत ने भारतीयों को याद दिलाई 19 नवंबर की वो काली रात!

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेIND Vs NZ ICC T20 WC26 Final: मिचेल सेंटनर की इस हरकत ने भारतीयों को याद दिलाई 19 नवंबर की वो काली रात!

IND Vs NZ ICC T20 WC26 Final: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर की पिच की फोटो वायरल होने पर फैंस को 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार याद आ गई. सोशल मीडिया पर मीम्स छा गए, लेकिन मुकाबले को लेकर रोमांच और उम्मीद दोनों बढ़ गए हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:32 AM IST
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की फोटो लेते नजर आ रहे हैं. बस फिर क्या था, भारतीय फैंस को तुरंत 19 नवंबर 2023 की वो दर्दनाक रात याद आ गई, जब इसी मैदान पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी. फाइनल से कुछ घंटे पहले आई इस तस्वीर ने इंटरनेट पर मीम्स की तरह वायरल होने लगी. 

 

पिच की फोटो और 2023 वर्ल्ड कप की याद

दरअसल, यह तस्वीर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की है, जहां फाइनल मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पिच का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान कप्तान मिचेल सेंटनर अपने मोबाइल से पिच की तस्वीर लेते नजर आए.

 

यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भारतीय फैंस को 2023 ODI वर्ल्ड कप फाइनल की याद आ गई. उस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी इसी तरह पिच की फोटो लेते दिखे थे. बाद में उसी मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए अब कई फैंस मजाक में कह रहे हैं कि कहीं इतिहास दोबारा खुद को न दोहरा दे.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

 

सेंटनर की यह फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि न्यूजीलैंड के कप्तान पैट कमिंस की नकल कर रहे हैं. वहीं कुछ फैंस ने मजाक में कहा कि इस बार टीम इंडिया ऐसा नहीं होने देगी और परिणाम बिल्कुल अलग होगा.

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब पिच और परिस्थितियां पहले से अलग हैं और फाइनल का फैसला मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ही होगा. इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सेंटनर से पूछा गया कि क्या वह ट्रॉफी जीतने के लिए एक अरब भारतीयों का दिल तोड़ने को तैयार हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी टीम भले फेवरेट न हो, लेकिन अगर वे अच्छा खेलते हैं तो जीत संभव है.

 

फाइनल से पहले बढ़ा रोमांच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह फाइनल मुकाबला पहले से ही काफी रोमांचक माना जा रहा है. दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर यहां तक पहुंची हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने मैच से पहले चर्चा को और तेज कर दिया है. क्रिकेट फैंस अब सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं इस बार 2023 जैसी कहानी नहीं दोहरानी चाहिए. अब सबकी नजरें अहमदाबाद के मैदान पर टिकी हैं, जहां कुछ ही घंटों में यह तय होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी.प

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

IND Vs NZ ICC T20 WC26 Final

