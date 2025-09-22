IND vs PAK: अभिषेक ने हमें बोल-बोल के मारा... पाकिस्तानी फैन ने रोया दुखड़ा तो हंस-हंसकर लोटपोट हुए भारतीय, Video वायरल

India Vs Pakistan Asia Cup Super Fours: यूएई में चल रहे एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में बीते रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया. इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की अच्छी से खबर ली. कई बार तो ऐसा भी हुआ जब अभिषेक शर्मा ने बाउंड्री मारने के बाद गेंदबाजों को बाउंड्री की तरफ दिखलाया. सोशल मीडिया पर अब ऐसे कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई करने के बाद इशारे से उनकी औकात दिखाई.

अभिषेक शर्मा क्यों हो रहे पाकिस्तान में वायरल?

सुबह से ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ऐसे ही वीडियो नजर आ रहे हैं. फिलहाल, उन्हीं में से एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें एक पाकिस्तानी अभिषेक शर्मा की मार से पाक गेंदबाजों की बुरी हालत बयां कर रहा है. यह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.

पाकिस्तानी फैन ने क्या कहा?

पाकिस्तानी फैन ने वीडियो में कहा, "पाकिस्तानी गेंदबाजो को बड़ी बुरी तरह से बजा कर गया है. ये अभिषेक शर्मा की पिटाई हमें अगले 10 साल तक चुभेगी. क्यों चुभेगी क्योंकि वो बंदा हमें बोल-बोलकर मार रहा है. बाउंड्री मारने के बाद इशारे कर रहा था कि जाकर बॉल लेकर आओ. और वो क्या करता हमारे साथ. 39 गेंदों के अंदर उन्होंने 74 रन ठोक दिए. भाई मैंने मैच देखना ही बंद कर दिया उसकी पिटाई से. मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था वो बंदा जिस हिसाब से मार रहा था." कुछ ही सेकेंड का वीडियो इंस्टाग्राम पर तुरंत ही वायरल हो गया और इस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं.

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को muhammadishfaq4044 ने शेयर की. एक यूजर ने लिखा, "भाई चलते मैच में तेरा वीडियो देखने आया हूं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान का नया बाप है." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "इंडिया वर्सेज पाकिस्तान नहीं, अभिषेक शर्मा वर्सेज पाकिस्तान था." एक ने लिखा, "पाकिस्तान वालों के लिए नई खुशखबरी, अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के पापा हैं." चौथे यूजर ने लिखा, "भाई तू पागल हो जायेगा जा सो जा."