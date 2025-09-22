IND vs PAK: अभिषेक ने हमें बोल-बोल के मारा... पाकिस्तानी फैन ने रोया दुखड़ा तो हंस-हंसकर लोटपोट हुए भारतीय, Video वायरल
Advertisement
trendingNow12931943
Hindi Newsजरा हटके

IND vs PAK: अभिषेक ने हमें बोल-बोल के मारा... पाकिस्तानी फैन ने रोया दुखड़ा तो हंस-हंसकर लोटपोट हुए भारतीय, Video वायरल

IND vs PAK: यूएई में चल रहे एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में बीते रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया. इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की अच्छी से खबर ली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK: अभिषेक ने हमें बोल-बोल के मारा... पाकिस्तानी फैन ने रोया दुखड़ा तो हंस-हंसकर लोटपोट हुए भारतीय, Video वायरल

India Vs Pakistan Asia Cup Super Fours: यूएई में चल रहे एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में बीते रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया. इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की अच्छी से खबर ली. कई बार तो ऐसा भी हुआ जब अभिषेक शर्मा ने बाउंड्री मारने के बाद गेंदबाजों को बाउंड्री की तरफ दिखलाया. सोशल मीडिया पर अब ऐसे कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई करने के बाद इशारे से उनकी औकात दिखाई. 

अभिषेक शर्मा क्यों हो रहे पाकिस्तान में वायरल?

सुबह से ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ऐसे ही वीडियो नजर आ रहे हैं. फिलहाल, उन्हीं में से एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें एक पाकिस्तानी अभिषेक शर्मा की मार से पाक गेंदबाजों की बुरी हालत बयां कर रहा है. यह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

पाकिस्तानी फैन ने क्या कहा?

पाकिस्तानी फैन ने वीडियो में कहा, "पाकिस्तानी गेंदबाजो को बड़ी बुरी तरह से बजा कर गया है. ये अभिषेक शर्मा की पिटाई हमें अगले 10 साल तक चुभेगी. क्यों चुभेगी क्योंकि वो बंदा हमें बोल-बोलकर मार रहा है. बाउंड्री मारने के बाद इशारे कर रहा था कि जाकर बॉल लेकर आओ. और वो क्या करता हमारे साथ. 39 गेंदों के अंदर उन्होंने 74 रन ठोक दिए. भाई मैंने मैच देखना ही बंद कर दिया उसकी पिटाई से. मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था वो बंदा जिस हिसाब से मार रहा था." कुछ ही सेकेंड का वीडियो इंस्टाग्राम पर तुरंत ही वायरल हो गया और इस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं.

 

 

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को muhammadishfaq4044 ने शेयर की. एक यूजर ने लिखा, "भाई चलते मैच में तेरा वीडियो देखने आया हूं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान का नया बाप है." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "इंडिया वर्सेज पाकिस्तान नहीं, अभिषेक शर्मा वर्सेज पाकिस्तान था." एक ने लिखा, "पाकिस्तान वालों के लिए नई खुशखबरी, अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के पापा हैं." चौथे यूजर ने लिखा, "भाई तू पागल हो जायेगा जा सो जा."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

IND vs PakAbhishek Sharma

Trending news

भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;