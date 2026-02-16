Advertisement
trendingNow13111120
Hindi Newsजरा हटकेInd vs Pak: आनंद महिंद्रा के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका! बोले- पाकिस्तान को सिर्फ...

Ind vs Pak: आनंद महिंद्रा के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका! बोले- पाकिस्तान को सिर्फ...

Ind vs Pak Anand Mahindra: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने क्या कहा और कैसे सोशल मीडिया पर यह जीत मैदान, दिमाग और दिल तीनों पर भारी पड़ गई, पढ़ें पूरी खबर.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Pak: आनंद महिंद्रा के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका! बोले- पाकिस्तान को सिर्फ...

India vs Pakistan Team India: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह टक्कर सिर्फ रन और विकेट की नहीं होती. मैदान पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में पीछे छोड़ दिया. बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक भारत हर जगह मजबूत नजर आया. स्कोरबोर्ड पर भले ही यह एकतरफा जीत दिखी, लेकिन इसके पीछे भावनाओं और दबाव की लंबी कहानी छिपी थी. यही वजह है कि यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों फैन्स के लिए जुनून बन गया.

आनंद महिंद्रा ने क्या कहा?

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने इस जीत पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भले ही कई लोगों को यह नतीजा पहले से तय लगता था, लेकिन मैदान पर कुछ भी निश्चित नहीं होता. उनके मुताबिक भारत-पाकिस्तान मुकाबले में इतिहास, भावनाएं और मानसिक दबाव हमेशा शामिल रहता है. उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा कि उन्होंने सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग और फैन्स के दिलों में भी जीत दर्ज की है. यह बयान सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

क्या जीत पहले से तय थी?

कुछ आलोचकों का मानना था कि भारत की जीत पहले से तय थी, क्योंकि दोनों टीमों की ताकत में फर्क दिख रहा है. लेकिन महिंद्रा ने इस सोच को खारिज किया. उन्होंने कहा कि खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, खासकर तब जब सामने चिर-प्रतिद्वंद्वी हो. मनोवैज्ञानिक दबाव हर खिलाड़ी पर असर डालता है. यही वजह है कि इस जीत को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि जज्बे से भी मापा जाना चाहिए.

 

 

फैन्स ने पाकिस्तान पर क्या कहा?

भारत की इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने पाकिस्तान की टीम पर तंज कसा. एक प्रशंसक ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलने के फैसले पर पछताना चाहिए. कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा कि एसोसिएट टीमें भी इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर खेल रही हैं. इस तरह हार के बाद पाकिस्तानी टीम को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

किशन और बुमराह कैसे चमके?

मैच में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन यादगार रहा. Ishan Kishan की विस्फोटक बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी. फैन्स का मानना है कि भले ही मुकाबले एकतरफा लगें, लेकिन भारत-पाकिस्तान की राइवलरी हर बार नए रूप में सामने आती है और हर मैच दिल की धड़कन बढ़ा देता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Anand MahindraIND vs Pak

Trending news

नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी