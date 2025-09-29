Advertisement
Video: गरबा महोत्सव में चल रहा था IND vs PAK मैच, जैसे ही पाकिस्तान को चटाई धूल तो जमकर मचा धमाल

IND vs PAK Dandiya Nights: रविवार के दिन कई जगहों पर नवरात्रि के अवसर पर डांडिया नाइट्स के इवेंट्स हुए. इस दौरान जब इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर एशिया कप अपने नाम किया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:06 AM IST
Video: गरबा महोत्सव में चल रहा था IND vs PAK मैच, जैसे ही पाकिस्तान को चटाई धूल तो जमकर मचा धमाल

Ind vs Pak Garba Festival: एशिया कप के फाइनल में जैसे ही पाकिस्तान को टीम इंडिया ने धूल चटाई, उसके बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा. जो भी जहां पर मौजूद था, वहां पर जश्न मनाने से बिल्कुल भी नहीं चूका. रविवार के दिन कई जगहों पर नवरात्रि के अवसर पर डांडिया नाइट्स के इवेंट्स हुए. इस दौरान जब इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर एशिया कप अपने नाम किया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 

गरबा फेस्टिवल में जीत का जश्न कैसे हुआ?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां स्क्रीन पर इंडिया बनाम पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला चल रहा था. जैसे ही रिंकू सिंह ने आखिरी बॉल पर चौका मारकर टीम इंडिया के झोली में जीत डाली तो डांडिया नाइट्स इवेंट में हिस्सा लेने आए युवाओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सभी झूमकर नाचने लगे और खुशी से खूब शोरगुल करने लगे. डांडिया इवेंट्स में मौजूद ढोल-नगाड़े वाले भी जमकर ढोल बजाने लगे. 

यह भी पढ़ें: पहले जाकर अपना देश देखो... US वीजा के लिए एंबेसी गए इंडियन से अमेरिकी ऑफिसर ने कही ऐसी बात, गुस्से से खौला खून

पोस्ट पर लोगों ने क्या लिखा?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर deepdama02 ने शेयर किया और कुछ ही घंटे में इसे 30 हजार से ज्यादा लाइक्स और लाखों व्यूज मिले. इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, "मैं इतनी खुशी में क्या कहूं? मैं बहुत खुश हूं. मुझे भारत से बहुत प्यार है. मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भारत का हूं." 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@deepdama02)

 

एक अन्य यूजर ने कहा, "तुम पूछते हो हमारा मकसद क्या है. उसका जवाब सिर्फ एक शब्द है-जीत. हर कीमत पर जीत. दहशत के बीच भी जीत. चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें चाहिए जीत." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "ऑपरेशन तिलक.जय माता दी, जय हिंद."

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

IND vs PakAsia CupNavratriDandiya Nights

