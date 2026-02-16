Advertisement
trendingNow13111128
Hindi Newsजरा हटकेInd vs Pak: पाकिस्तान हारे, TV न टूटे... ऐसा हो सकता है क्या? पाकिस्तानी फैन्स ने बल्ले से तोड़ा तो खूब हंसे भारतीय; देखें Video

Ind vs Pak: पाकिस्तान हारे, TV न टूटे... ऐसा हो सकता है क्या? पाकिस्तानी फैन्स ने बल्ले से तोड़ा तो खूब हंसे भारतीय; देखें Video

India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से करारी हार के बाद एक पाकिस्तानी फैन का टीवी तोड़ने वाला वीडियो कैसे वायरल हुआ और टीम इंडिया ने कैसे एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की, जानिए पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Pak: पाकिस्तान हारे, TV न टूटे... ऐसा हो सकता है क्या? पाकिस्तानी फैन्स ने बल्ले से तोड़ा तो खूब हंसे भारतीय; देखें Video

India vs Pakistan T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का यह बड़ा मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और आखिर में टीवी न टूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता. पाकिस्तान के हारने के बाद एक बार टीवी टूटने का वीडियो सामने आया, जिसमें पाकिस्तानी फैन्स गुस्से में अपनी ही टीवी तोड़ डाली. यह मैच दोनों देशों के फैन्स ने कई महीनों के गैप के बाद देखा. भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए और फिर पाकिस्तान को 114 पर ढेर कर दिया. इस तरह टीम इंडिया ने 61 रन की जबरदस्त जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें: बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

फैन ने टीवी क्यों तोड़ा?

Add Zee News as a Preferred Source

मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया. इसमें एक पाकिस्तानी फैन गुस्से में अपना टीवी तोड़ता दिख रहा है. भारत से फिर हारने की निराशा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग इसे पाकिस्तान की हालत का प्रतीक बताने लगे. भारत की जीत और पाकिस्तान की बेबसी इस वीडियो में साफ झलक रही थी. वीडियो शेयर करने वाले पाकिस्तानी वकार आजम ने अपने कैप्शन में लिखा, "भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया और मैंने गुस्से में अपना टीवी तोड़ दिया!" वीडियो वायरल होने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी. 

देखें वीडियो-

पाकिस्तान की हार के बाद एक यूजर ने लिखा, "जिन्ना का टीवी नहीं, बल्कि LED टीवी तोड़ो." एक अन्य ने लिखा, "सच सच बताना वीडियो पहले ही बना लिया था ना, एक पुरानी टीवी खरीद कर." एक तीसरे ने लिखा, "आप हर बार खेलते समय ऐसा करेंगे और स्टोर जाकर एक पुराना टीवी खरीदेंगे, है ना?" एक अन्य ने लिखा, "आप अभी भी अस्सी के दशक के टेलीविज़न सेट पर देखते हैं - कोई LED TV नहीं है."

यह भी पढ़ें: Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

पाकिस्तान कैसे ढह गया?

176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही. शुरुआती ओवरों में हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने मिलकर पाकिस्तान को 34 पर 4 विकेट पर ला खड़ा किया. इसके बाद टीम उबर ही नहीं पाई. सिर्फ उस्मान खान ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज पूरी तरह फेल रहे. भारत की बल्लेबाजी में ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी ने मैच की दिशा तय कर दी. उनकी तेज बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. इसी मजबूत स्कोर के कारण भारत के गेंदबाजों को आक्रामक तरीके से गेंदबाजी करने का मौका मिला और नतीजा पाकिस्तान की बड़ी हार के रूप में सामने आया.

कौन से गेंदबाज चमके?

सभी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. हार्दिक पंड्या ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने भी 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी. इस घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को सिर्फ 18 ओवर में 114 पर समेट दिया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

IND vs Paktv break in pakistan

Trending news

नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी