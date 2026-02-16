Ind vs Pak: पाकिस्तान हारे, TV न टूटे... ऐसा हो सकता है क्या? पाकिस्तानी फैन्स ने बल्ले से तोड़ा तो खूब हंसे भारतीय; देखें Video

India vs Pakistan T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का यह बड़ा मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और आखिर में टीवी न टूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता. पाकिस्तान के हारने के बाद एक बार टीवी टूटने का वीडियो सामने आया, जिसमें पाकिस्तानी फैन्स गुस्से में अपनी ही टीवी तोड़ डाली. यह मैच दोनों देशों के फैन्स ने कई महीनों के गैप के बाद देखा. भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए और फिर पाकिस्तान को 114 पर ढेर कर दिया. इस तरह टीम इंडिया ने 61 रन की जबरदस्त जीत दर्ज की.

फैन ने टीवी क्यों तोड़ा?

मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया. इसमें एक पाकिस्तानी फैन गुस्से में अपना टीवी तोड़ता दिख रहा है. भारत से फिर हारने की निराशा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग इसे पाकिस्तान की हालत का प्रतीक बताने लगे. भारत की जीत और पाकिस्तान की बेबसी इस वीडियो में साफ झलक रही थी. वीडियो शेयर करने वाले पाकिस्तानी वकार आजम ने अपने कैप्शन में लिखा, "भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया और मैंने गुस्से में अपना टीवी तोड़ दिया!" वीडियो वायरल होने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी.

देखें वीडियो-

पाकिस्तान की हार के बाद एक यूजर ने लिखा, "जिन्ना का टीवी नहीं, बल्कि LED टीवी तोड़ो." एक अन्य ने लिखा, "सच सच बताना वीडियो पहले ही बना लिया था ना, एक पुरानी टीवी खरीद कर." एक तीसरे ने लिखा, "आप हर बार खेलते समय ऐसा करेंगे और स्टोर जाकर एक पुराना टीवी खरीदेंगे, है ना?" एक अन्य ने लिखा, "आप अभी भी अस्सी के दशक के टेलीविज़न सेट पर देखते हैं - कोई LED TV नहीं है."

पाकिस्तान कैसे ढह गया?

176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही. शुरुआती ओवरों में हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने मिलकर पाकिस्तान को 34 पर 4 विकेट पर ला खड़ा किया. इसके बाद टीम उबर ही नहीं पाई. सिर्फ उस्मान खान ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज पूरी तरह फेल रहे. भारत की बल्लेबाजी में ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी ने मैच की दिशा तय कर दी. उनकी तेज बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. इसी मजबूत स्कोर के कारण भारत के गेंदबाजों को आक्रामक तरीके से गेंदबाजी करने का मौका मिला और नतीजा पाकिस्तान की बड़ी हार के रूप में सामने आया.

कौन से गेंदबाज चमके?

सभी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. हार्दिक पंड्या ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने भी 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी. इस घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को सिर्फ 18 ओवर में 114 पर समेट दिया.