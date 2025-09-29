Advertisement
Ind vs Pak: रोता रहा पाकिस्तानी फैन, इंडिया वालों ने Video बनाकर लिए मजे, आस-पास हंसते रहे भारतीय

Pakistani Fan Crying Video: एशिया कप इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी फैन फूट-फूटकर रोता नजर आ रहा है और भारतीय फैंस हंसते हुए वीडियो बना रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:21 PM IST
India vs Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप का फाइनल मुकाबला किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था. जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में करारी शिकस्त दी, स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया. एक तरफ भारतीय फैंस झूमकर जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैन्स मायूसी और आंसुओं में डूबे दिखे.

क्यों वायरल हुआ यह वीडियो?

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो धूम मचा रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी फैन फूट-फूटकर यानी फफक-फफक कर रोता नजर आ रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते हर जगह शेयर होने लगा. भारतीय फैंस इस मौके पर जमकर हंसी-मजाक करते नजर आए.

यह भी पढ़ें: गरबा महोत्सव में चल रहा था IND vs PAK मैच, जैसे ही पाकिस्तान को चटाई धूल तो जमकर मचा धमाल

भारतीय फैंस ने कैसे लिए मजे?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब पाकिस्तानी फैन रो रहा था, तो उसके आसपास मौजूद भारतीय फैंस उसकी हालत देखकर ठहाके मारकर हंस रहे थे. किसी ने वीडियो बनाया तो किसी ने मजेदार कमेंट्स करते हुए उसकी हालत पर तंज कस डाला.

किसने शेयर किया यह वीडियो?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर @desimojito नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया. हालांकि यह वीडियो एशिया कप फाइनल का है या किसी पुराने मैच का, इसकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता. लेकिन जिस अंदाज में यह वीडियो वायरल हो रहा है, वह क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है. वीडियो पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. किसी ने मजाक में लिखा – “भाईजान, रो क्यों रहे हो? शाहिद अफरीदी की विजय परेड निकलने वाली है.” तो वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा – “बेचारा बकरी बेचकर आया था, अब खाली समय में क्या करेगा?” ऐसे मजेदार कमेंट्स ने वीडियो को और वायरल बना दिया.

 

 

यह भी पढ़ें: कौन है ये मुस्लिम मिस्ट्री गर्ल? पाकिस्तान के हारते ही मनाया जश्न, टीम इंडिया संग खिंचवाई सेल्फी! भारतीय फैंस हुए खुश

एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इंडिया-पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज़्बात और मनोरंजन का संगम है. जीत और हार के बीच कभी हंसी होती है तो कभी आंसू और यही वजह है कि ऐसे पल हमेशा लोगों की यादों और सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बने रहते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

IND vs Pak

