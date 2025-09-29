Ind vs Pak: रोता रहा पाकिस्तानी फैन, इंडिया वालों ने Video बनाकर लिए मजे, आस-पास हंसते रहे भारतीय

India vs Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप का फाइनल मुकाबला किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था. जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में करारी शिकस्त दी, स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया. एक तरफ भारतीय फैंस झूमकर जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैन्स मायूसी और आंसुओं में डूबे दिखे.

क्यों वायरल हुआ यह वीडियो?

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो धूम मचा रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी फैन फूट-फूटकर यानी फफक-फफक कर रोता नजर आ रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते हर जगह शेयर होने लगा. भारतीय फैंस इस मौके पर जमकर हंसी-मजाक करते नजर आए.

भारतीय फैंस ने कैसे लिए मजे?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब पाकिस्तानी फैन रो रहा था, तो उसके आसपास मौजूद भारतीय फैंस उसकी हालत देखकर ठहाके मारकर हंस रहे थे. किसी ने वीडियो बनाया तो किसी ने मजेदार कमेंट्स करते हुए उसकी हालत पर तंज कस डाला.

किसने शेयर किया यह वीडियो?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर @desimojito नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया. हालांकि यह वीडियो एशिया कप फाइनल का है या किसी पुराने मैच का, इसकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता. लेकिन जिस अंदाज में यह वीडियो वायरल हो रहा है, वह क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है. वीडियो पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. किसी ने मजाक में लिखा – “भाईजान, रो क्यों रहे हो? शाहिद अफरीदी की विजय परेड निकलने वाली है.” तो वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा – “बेचारा बकरी बेचकर आया था, अब खाली समय में क्या करेगा?” ऐसे मजेदार कमेंट्स ने वीडियो को और वायरल बना दिया.

The meltdown is so much satisfying pic.twitter.com/J5K7Nc53wj — desi mojito (@desimojito) September 28, 2025

एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इंडिया-पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज़्बात और मनोरंजन का संगम है. जीत और हार के बीच कभी हंसी होती है तो कभी आंसू और यही वजह है कि ऐसे पल हमेशा लोगों की यादों और सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बने रहते हैं.