Independence Day: 15 अगस्त पर लाल किला में फहराते हैं तिरंगा, जानें पाकिस्तान में कहां झंडा फहराकर पाकिस्तानी मनाते हैं आजादी?
Independence Day: 15 अगस्त पर लाल किला में फहराते हैं तिरंगा, जानें पाकिस्तान में कहां झंडा फहराकर पाकिस्तानी मनाते हैं आजादी?

Independence Day: भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान में आजादी दिवस मनाया जाता है लेकिन इस अवसर पर पाकिस्तान में कहां झंडा फहराते हैं? आइए इस सवाल का जवाब देते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:47 AM IST
Independence Day: 15 अगस्त पर लाल किला में फहराते हैं तिरंगा, जानें पाकिस्तान में कहां झंडा फहराकर पाकिस्तानी मनाते हैं आजादी?

Independence Day: आजादी सभी को प्यारी है और ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी जिसके बाद से हर साल इस दिन देशभर में आजादी का माहौल बना रहा है और खुशी-खुशी सभी भारतीय आजाद होने का जश्न मनाते हैं. 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं. भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाता है. हर साल लाल किला पर ही तिरंगा फहराते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन कैसे मनाता है? पाकिस्तान के लिए लाल किला कहां है? स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान कहां झंडा फहराते हैं? आइए सवाल का जवाब जानते हैं.

भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान में आजादी दिवस

ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में भारत से एक दिन पहले आजादी दिवस मनाया जाता है. भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है.

पाकिस्तान में कहां फहराते हैं झंडा?

भारत में लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए झंडा फहराने की जगह एक मॉन्यूमेंट है. पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्मारक यानी प्रधानमंत्री इस्लामाबाद के पाकिस्तान मॉन्युमेंट में झंडा फहराया जाता है. ये मॉन्युमेंट इस्लामाबाद की शकरपारियां पहाड़ियों पर स्थित है.

कब हुआ इस्लामाबाद के पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का निर्माण?

इस्लामाबाद के पाकिस्तान मॉन्युमेंट का निर्माण 2006 में हुआ था. इंजीनियर सैयद महमूद खालिद की देखरेख इस स्मारक को तैयार किया गया था और 23 मार्च 2007 को इसका उद्घाटन किया गया था. ये एक म्यूजियम भी बन गया है जहां पाकिस्तान के इतिहास और संस्कृति को देखा जा सकता है.

PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार फहराया था तिरंगा

भारत में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है. लाल किला कोई इमारत नहीं बल्कि इसे भारतीय आजादी की भावना का प्रतीक भी माना जाता है. लाल किले को 1638 से 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था. आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था. इसके बाद से हर साल 15 अगस्त के मौके पर देश के पीएम लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं. वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया है.

ये भी पढ़ें- Independence Day 2025 Quiz: भारत के बारे में कितना जानते हैं आप? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10 सवालों के जवाब से जानें आप कितने बड़े ज्ञानी

