बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान में ऐसे कौन से लगे थे नारे, जिसे सुनकर गुस्से से बौखला जाता है हर भारतीय
Advertisement
trendingNow12880124
Hindi Newsजरा हटके

बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान में ऐसे कौन से लगे थे नारे, जिसे सुनकर गुस्से से बौखला जाता है हर भारतीय

Mohammad Ali Jinnah Pakistan Independence: 14 अगस्त 1947 को, जो आज भी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है, लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और आजादी के नारे लगाने लगे. यह दिन मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के उस सपने को सच करने का प्रतीक था.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान में ऐसे कौन से लगे थे नारे, जिसे सुनकर गुस्से से बौखला जाता है हर भारतीय

Pakistan Independence: ब्रिटिश शासन के करीब 200 साल बाद जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तो देश दो हिस्सों में बंट गया- भारत और पाकिस्तान. पाकिस्तान के जन्म के साथ ही वहां के शहरों और गलियों में खुशी और जोश का माहौल हो गया. 14 अगस्त 1947 को, जो आज भी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है, लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और आजादी के नारे लगाने लगे. यह दिन मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के उस सपने को सच करने का प्रतीक था, जिसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की गई थी. खासकर कराची और लाहौर की सड़कों पर जश्न का नजारा सबसे ज़्यादा देखने को मिला. चलिए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान में ऐसे कौन से नारे लगे थे जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय गुस्से से बौखला जाता है.

यह भी पढ़ें: रात के अंधेरे में निकलने वाला रहस्यमयी शिकारी! जिसकी एक किलो मांस की कीमत आपकी महीने की सैलरी से भी ज्यादा

मोहम्मद अली जिन्ना का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण

14 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की पहली राजधानी में आजादी का जश्न मनाया गया. इसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली. उस समय सरकारी कार्यक्रमों में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे गूंज रहे थे. लोग मस्जिदों और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होकर विशेष दुआएं कर रहे थे. मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर ‘इस्लाम जिंदाबाद!’, ‘मुस्लिम लीग जिंदाबाद!’, और ‘क़ायदे-आज़म जिंदाबाद!’ जैसे नारे भी लगाए गए.

जिन्ना ने अपने पहले भाषण में क्या कहा?

आजादी से कुछ दिन पहले 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अपना पहला भाषण दिया. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे उनका धर्म, जाति या नस्ल कुछ भी हो. उन्होंने कहा – “आप अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं. आप अपने मंदिरों में जा सकते हैं, मस्जिदों में जा सकते हैं या किसी भी पूजा स्थल पर जा सकते हैं. पाकिस्तान का आपके धर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा.”

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में अचानक नीले बुरके वाली महिला ने जलाया सिगरेट, फिर जो किया उसे देखकर यात्रियों की उड़ गई नींद

आज भी गूंजते हैं वही नारे

पाकिस्तान के जन्म के वक्त लगाए गए नारे आज भी वहां की पहचान माने जाते हैं. ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है जब एक नए देश ने जन्म लिया और अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया. आज भी जब कोई भारतीय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनता है तो उसका खून खौल उठता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

independence day 2025

Trending news

स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिजली, तूफान और भयंकर बारिश...इन जिलों पर इंद्र देवता की नजर टेढ़ी? IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिजली, तूफान और भयंकर बारिश...इन जिलों पर इंद्र देवता की नजर टेढ़ी? IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
;