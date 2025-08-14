बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान में ऐसे कौन से लगे थे नारे, जिसे सुनकर गुस्से से बौखला जाता है हर भारतीय

Trending Photos
Pakistan Independence: ब्रिटिश शासन के करीब 200 साल बाद जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तो देश दो हिस्सों में बंट गया- भारत और पाकिस्तान. पाकिस्तान के जन्म के साथ ही वहां के शहरों और गलियों में खुशी और जोश का माहौल हो गया. 14 अगस्त 1947 को, जो आज भी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है, लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और आजादी के नारे लगाने लगे. यह दिन मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के उस सपने को सच करने का प्रतीक था, जिसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की गई थी. खासकर कराची और लाहौर की सड़कों पर जश्न का नजारा सबसे ज़्यादा देखने को मिला. चलिए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान में ऐसे कौन से नारे लगे थे जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय गुस्से से बौखला जाता है.
मोहम्मद अली जिन्ना का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण
14 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की पहली राजधानी में आजादी का जश्न मनाया गया. इसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली. उस समय सरकारी कार्यक्रमों में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे गूंज रहे थे. लोग मस्जिदों और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होकर विशेष दुआएं कर रहे थे. मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर ‘इस्लाम जिंदाबाद!’, ‘मुस्लिम लीग जिंदाबाद!’, और ‘क़ायदे-आज़म जिंदाबाद!’ जैसे नारे भी लगाए गए.
जिन्ना ने अपने पहले भाषण में क्या कहा?
आजादी से कुछ दिन पहले 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अपना पहला भाषण दिया. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे उनका धर्म, जाति या नस्ल कुछ भी हो. उन्होंने कहा – “आप अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं. आप अपने मंदिरों में जा सकते हैं, मस्जिदों में जा सकते हैं या किसी भी पूजा स्थल पर जा सकते हैं. पाकिस्तान का आपके धर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा.”
आज भी गूंजते हैं वही नारे
पाकिस्तान के जन्म के वक्त लगाए गए नारे आज भी वहां की पहचान माने जाते हैं. ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है जब एक नए देश ने जन्म लिया और अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया. आज भी जब कोई भारतीय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनता है तो उसका खून खौल उठता है.