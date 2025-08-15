'लाल किले का स्टार', 15 अगस्त की परेड का 'सबसे क्यूट' मोमेंट, तिरंगे को सलामी देते दिखी नन्ही गिलहरी

15 August Parade Squirrel Viral Photo: 15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है. आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देश के हर कोने में तिरंगा शान से लहरा रहा है. हालांकि इसी दौरान दिल्ली के लाल किले पर होने वाली भव्य परेड ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस बार परेड में एक ऐसा नन्हा मेहमान शामिल हुआ, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा और जिसने लाखों दिलों को जीत लिया. दरअसल परेड में एक गिलहरी शामिल हुई और उसने ठीक उसी तरह तिरंगे को सम्मान दिया, जिस तरह सैनिक दे रहे थे.

गिलहरी ने दी तिरंगे को सलामी

दिल्ली के लाल किले पर हुई परेड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे देख हर कोई गदगद हो रहा है. दरअसल भारतीय सेना के जवान अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर लाल किले की प्राचीर पर लगे तिरंगे को सलामी दे रहे थे. इसी दौरान उनके बगल में एक गिलहरी खड़ी दिखी. इसमें दिख रहा है कि गिलहरी भी अपनी छोटी-सी मुट्ठी से भारतीय सेना के साथ ही राष्ट्रध्वज को सलामी दे रही है. उसके खड़े होने का अंदाज इतना प्यारा था कि लोग उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं. यह फोटो खूब पसंद किया जा रहा है.

लोगों ने की तारीफ

लाल किले की परेड से यह फोटो एक न्यूज एजेंसी PTI के एक फोटो जर्नलिस्ट ने शेयर किया है. जहां फोटो की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. इस फोटो गिलहरी मासूम तो लग ही रही है और साथ ही उसके अंदर देशभक्ति भी नजर आ रही है. इस गिलहरी को कोई 'नन्हा सैनिक' तो कोई 'लाल किले का स्टार' बोल रहा है.

यह घटना दर्शाती है कि देशभक्ति का जज्बा सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि प्रकृति के हर जीव में होता है. 15 अगस्त के इस खास दिन पर इस गिलहरी का परेड में शामिल होना लोगों के लिए एक यादगार पल बन गया है. भारतीय सेना के जवानों की देशभक्ति के साथ ही इस गिलहरी की क्यूटनेस ने स्वतंत्रता दिवस को और भी खास बना दिया है.