Video: अरे दीदी... ये क्या कह दिया; 1 नवंबर को भारत आजाद हुआ था, पंजाब का राज! सवालों के जवाब सुन आप भी कहेंगे- इन्हें क्यों ही आजादी मिली!

Independence Day Video: देश को आजाद हुए 79वां साल पूरा हो चुका है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग-अलग वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऐसा वीडियो भी देखने को मिल रहा है जिसे देखकर अच्छे-अच्छे का सिर घूम सकता है. व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो सकता है कि ये लोग धरती पर क्या कर रहे हैं. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की से भारत की आजादी से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और वो ऐसा-ऐसा जवाब दे रही है जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी और सोचने लगेंगे कि कुछ पढ़ाई-लिखाई की है की नहीं?

वायरल वीडियो में ऐसा क्या?

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की के पास इंटरव्यू लेने वाला बंदा पहुंचा और कुछ सवाल करता है. सबसे पहले बात करने पर वो अपना नाम नविना बताती है. आगे पूछा कि क्या करती हो तो जवाब से पता चला कि वो पढ़ाई करती है और 8वीं कक्षा में है. आगे जब सवाल का सिलसिला शुरू हुआ तो बंदे ने पहला सवाल किया ‘हमारे देश का नाम’ जवाब में भारत बताया. दूसरे सवाल का जवाब सुन आप भी हैरान रह जाएंगे.

भारत देश कब आजाद हुआ था? इस सवाल का जवाब देते हुए लड़की ने कहा 1966 में, भारत 1 नवंबर 1966 में आजाद हुआ था. तीसरा सवाल किया कि आजादी से पहले देश पर किसका राज था? जवाब में बताया- पंजाब का. आगे लड़की ने कहा कि हरियाणा राज्य बना.

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने क्या कहा?

लड़की से पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हो तो इसके जवाब में कहा कि वो पुलिस बनना चाहती है. इस सवाल-जवाब का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कहा- वाह! क्या कॉन्फिडेंस है. दूसरे यूजर ने मजे लेते लिखा- ‘सुंदर लड़की है सही ही बता रही होगी .. मैं सहमत हूं’ तीसरे यूजर ने लिखा- ‘और भारत का पहला प्रधानमंत्री: Yo Yo Honey Singh....’ इस तरह से कई यूजर्स कमेंट करते हुए मजे लेते नजर आए.