Independence Day Video: हमारे जमाने का 15 अगस्त... स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीडियो वायरल
Independence Day Video: हमारे जमाने का 15 अगस्त... स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीडियो वायरल

Independence Day Video: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे आपके बचपन की यादें ताजा हो सकती हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:38 AM IST
Independence Day Video: हमारे जमाने का 15 अगस्त... स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीडियो वायरल

Independence Day Video: स्कूल के समय जिस तरह से 15 अगस्त मनाया जाता है, उसकी याद लगभग हर उस इंसान को आती है जिसने अपना स्कूलिंग का सफर पूरा कर लिया हो. बच्चों को अलग-अलग तरीके से आजादी दिवस को मनाना. देशभक्ति गीत को गाना, देशभक्ति गीत पर नाचना, देशभक्ति नारेबाजी से लेकर कई तरह की एक्टिविटी को स्कूल में बच्चे करते दिखते हैं. सभी अपनी कुशलता के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परफॉर्म करते हैं. स्कूल में 15 अगस्त के प्रोग्राम में किस तरह से बच्चे परफॉर्म करते हैं? इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में तीन लोग नजर आ रहे हैं जिनमें दो लोग स्कूल ड्रेस पहने दिख रहे हैं तो एक टीचर की भूमिका निभाते नजर आ रहा है. बचपन की याद ताजा करने के लिहाज से बनी वीडियो ‘हमारे जमाने का 15 अगस्त’ कैप्शन के साथ साझा की गई है. किस तरह से 15 अगस्त को पहले स्कूल में बच्चे सेलिब्रेट करते थे. वीडियो में आप देख सकते हैं.

फनी वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम पर @aniyo_maniyo नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है जिसमें दोनों लड़के, लड़की की तरह ड्रेस पहनें हैं. वीडियो साझा करने वाले ने पोस्ट में लिखा है- ‘15 अगस्त पर बहिन मोनिका और बहिन प्रियंका की प्रस्तुति’ वीडियो में देख सकते हैं कि वो ‘मेरे देश का प्यारा झंडा ऊंचा’ संगीत गा रहे होते हैं. हंसाने के लिए एक लड़की गीत गा रही है तो दूसरे को ऐसी-ऐसी हरकत करते दिखाया जा रहा है जिससे हंसी नहीं रुकेगी. 

मजाकिया वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा

भले ही वीडियो को 15 अगस्त के दौरान स्कूल में होने वाली परफॉर्मेंस से लिंक किया गया हो लेकिन इस पर कई लोगों का गुस्सा भी देखा गया है. कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे भी यूजर्स रहे जो काफी गुस्सा कर रहे थे. एक यूजर ने तारीफ करते कमेंट किया- ‘बहुत ही शानदार प्रस्तुति छोटी बालिकाओं द्वारा.’ दूसरे यूजर ने गुस्सा जताते हुए कमेंट किया- ‘भारत एक ऐसा देश है जहां पर भारत को आजाद कराने में अपनी जान गवाने वाले वीर शहीदों की आजादी का मजाक उड़ाया जाता है 15 अगस्त वाले दिन सोशल मीडिया पर इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है.’

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान के आजादी दिवस के दिन दिखी 'औकात'! एक टुकड़ा केक पाने के लिए मच गई मारामारी; भुखमरी से बिलबिला रहे लोग

