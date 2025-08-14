Independence Day Video: देश मेरा रंगीला गाने पर Gen Z ने किया डांस, लोगों ने की खूब तारीफ; वायरल हुआ वीडियो

Independence Day Video: 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए जेड जनरेशन सिर्फ सोचते ही अलग नहीं है बल्कि मिलेनियल्स की तुलना में डांस भी अलग ही है. आइए जेन जेड का वायरल डांस देखते हैं.
Independence Day Video: जेन जेड को क्या चाहिए या वो किस सोच के साथ काम करते हैं, ये सब छोड़िए आप जेन जेड के डांस पर जरा गौर कीजिए. 15 अगस्त पर लोकप्रिय देश भक्ति गाना- ‘देश मेरा रंगीला’ अक्सर स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा बना रहा है. एक जैसे स्टेप्स के साथ गाने पर डांस को देखा जाता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो देखने के नजरिए को ही बदल सकता है. जेड जनरेशन के डांस स्टेप्स को देखकर आपका दिल भी बाग-बाग हो जाएगा.
देश भक्ति गाने पर डांस वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में एक कैप्शन दिया गया है जिसमें लिखा है कि ’15 अगस्त पर Gen Z की परफॉर्मेंस.’ साथ में एक तिरंगा भी लगा हुआ है. ये वीडियो घर की लग रही है. इसमें एक जेन जेड लड़की को नाचते देखा जा रहा है. देश मेरा रंगीला गाने पर बेहतरीन तरीके से लड़की ने परफॉर्म किया है.
डांस स्टेप्स किए बेहतरीन
भले ही जेन जेड को लेकर कहा जाता है कि वो पिछली पीढ़ियों से बहुत हटकर हैं या वो करते नहीं जो उनसे कहा जाए, तो ये गलत होगा. वायरल वीडियो में जिस तरह से देश रंगीला गाने पर लड़की ने डांस किया है उसे देखकर आप भी तारीफ करते नहीं थकेंगे. वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लैक शर्ट और जीन्स की पैंट पहनी लड़की लहराते हुए गाने पर शानदार डांस कर रही है. इस वीडियो को @_princ_y ने इंस्टाग्राम पर साझा किया है.
वायरल वीडियो को खूब किया पसंद
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट देखने को मिले हैं. वीडियो पर अच्छे खासे लाइक्स भी हैं. एक यूजर ने डांस की तारीफ करते लिखा- ‘कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि मैं अंत तक टिकता हूं और फिर से देखता हूं.’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘वैसे, यह वाकई बहुत अच्छी कोरियोग्राफी है.’ तीसरे यूजर ने लिखा कि डांस स्टेप ऐसे करो कि दर्शकों का ब्रेन फ्रीज हो जाए.