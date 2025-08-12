Video: 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? इस सवाल का ऐसा दिया जवाब, यूजर्स बोले- ‘तू गुलाम ही ठीक था’

Independence Day Video Viral: अगर आपसे कोई पूछे कि किस वजह से 15 अगस्त मनाया जाता है तो इसका जवाब क्या देंगे? शायद वो ही जो है लेकिन एक शख्स ने कुछ ऐसा कहा कि उसका वीडियो ही वायरल हो गया है. इस दिन को पूरे उत्साह के साथ भारत में मनाया जाता है. स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है. इस बार 79 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों तक में इस मौके भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है. 15 अगस्त से पहले ही देश भर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेगी.

15 अगस्त क्यों मनाया जाता है?

वायरल वीडियो में कॉलेज के छात्रों को देखा जा रहा है जो तिरंगा रैली निकालते दिख रहे हैं. सभी छात्र नारे बाजी भी कर रहे हैं और वहां एक शख्स दिख रहा है जो छात्रों के पास जाकर सवाल पहुंचता नजर आता है. ऐसे में एक छात्र के पास जाकर सवाल करता है कि 15 अगस्त क्यों मानते हैं? इस पर छात्र का ऐसा जवाब रहता है कि जानकर आप भी हैरान रह सकते हैं.

नहीं होगी ऐसे जवाब की उम्मीद

शख्स सबसे पहले छात्र का नाम पूछता है तो जवाब से पता चलता है कि उसका नाम किशन चौधरी है. इसके बाद दूसरा सवाल रहा कि आप किस स्कूल में पढ़ते थे, जिसका जवाब मिला- राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता हूं. इसके बाद तीसरा सवाल रहा- ‘15 अगस्त क्यों मनाया जाता है?’ छात्र ने जवाब दिया ‘क्योंकि इस दिन हमारा देश शहीद हुआ था.’ इस जवाब को सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

‘तू गुलाम ही ठीक था’

इंस्टाग्राम पर @adultsociety नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस पर कैप्शन है- ‘तुम तो गुलाम ही ठीक थे.’ वहीं, यूजर्स भी अलग-अलग तरह के कमेंट करते दिखे. एक यूजर ने लिखा- तुमसे ना हो पाएगा. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘गांधी जी आज जिंदा होते तो ये सुनकर फिर से मर जाते’ तीसरे यूजर ने लिखा ‘इनको बताना ही नहीं था कि ये आजाद हो गए हैं’