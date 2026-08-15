'मुझे आतंकवादियों को मारना है...', आर्मी की वर्दी पहन रोती हुई बच्ची ने कही ऐसी बात, Video ने जीता लोगों का दिल

बच्चों के लिए आर्मी की वर्दी जैसा कपड़ा सिर्फ एक ड्रेस नहीं होता. टीवी, फिल्मों और आसपास के माहौल में सैनिकों को देखकर उनके मन में भी फौज को लेकर एक अलग उत्साह पैदा होता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इसी मासूम उत्साह की झलक दिखाता है.
वीडियो में एक छोटी बच्ची को भारतीय सेना जैसी यूनिफॉर्म पहनाई जाती है. जैसे ही वह पूरी तरह तैयार होती है, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है. वह अपनी ड्रेस में काफी उत्साहित नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ ही पलों में उसके लिए यह खेल एक मिशन बन गया हो.
वीडियो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा तब आता है, जब बच्ची अचानक रोते हुए अपनी बात कहती है. वह कहती है कि 'मुझे आतंकवादियों को मारना है.' बच्ची की बात सुनकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान होने के बजाय हंसने लगते हैं. वीडियो में एक शख्स मजाकिया अंदाज में उससे कहता है कि अब आतंकवादी कहां से लेकर आएं. बच्ची का यह मासूम जवाब और आर्मी की ड्रेस में उसका जोश लोगों को काफी पसंद आ रहा है. बेशक, बच्ची की उम्र इतनी कम है कि आतंकवाद या युद्ध की असली गंभीरता को वह शायद नहीं समझती होगी. उसके लिए फिलहाल आर्मी की वर्दी पहनना और सैनिक जैसा दिखना ही रोमांच की बात है. यही मासूमियत इस वीडियो को लोगों के लिए खास बना रही है.
देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं. स्कूलों में बच्चे तिरंगा लेकर परेड करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों की ड्रेस पहनकर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे माहौल में आर्मी की वर्दी पहने इस बच्ची का वीडियो लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. बच्चों के लिए देशभक्ति अक्सर गीत, तिरंगा, परेड और सैनिकों की यूनिफॉर्म से जुड़ी होती है. वीडियो में भी बच्ची का उत्साह कुछ ऐसा ही नजर आता है. 15 अगस्त पर सोशल मीडिया पर भी देशभक्ति से जुड़े कई वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन इस बच्ची के वीडियो में देशभक्ति के साथ उसकी मासूमियत और मजेदार बातचीत का ऐसा मेल है, जिसने इसे अलग बना दिया.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @hardeep_chauhan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के सामने आने के बाद इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और शेयर किया. खबर लिखे जाने तक वीडियो को करीब 3.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 267K से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने बच्ची के अंदाज को लेकर खूब मजेदार बातें लिखीं. कोई उसकी मासूमियत की तारीफ कर रहा है तो कोई मजाक में उसके भविष्य की भविष्यवाणी करता नजर आ रहा है.
कई लोगों ने बच्ची के कॉन्फिडेंस की भी तारीफ की. यूजर्स का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में कैमरे के सामने बिना झिझक अपनी बात कहना और आर्मी की ड्रेस में इतना खुश होना काफी प्यारा है. कुछ लोगों ने वीडियो को देखकर कहा कि बच्चों के मन में सेना और सैनिकों को लेकर सम्मान बचपन से ही पैदा होना अच्छी बात है. वहीं, कुछ यूजर्स ने बच्ची के 'मिशन' वाले अंदाज पर मजेदार कमेंट किए.
इस पूरे वीडियो को अगर गंभीर नजरिए से देखा जाए तो बच्ची की बात को उसके बचपन की मासूम सोच के तौर पर ही देखना चाहिए. उसने आर्मी की वर्दी पहनी और अपने मन में सैनिकों की जो तस्वीर बनी हुई थी, उसी उत्साह में अपनी इच्छा जाहिर कर दी. बच्चों की यही मासूम कल्पनाएं अक्सर उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं. आज जो बच्ची खिलौना बंदूक और आर्मी की यूनिफॉर्म में खुद को सैनिक समझकर खुश हो रही है, हो सकता है कुछ साल बाद उसका सपना बिल्कुल अलग हो. लेकिन फिलहाल उसका यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला रहा है.
स्वतंत्रता दिवस सिर्फ देश की आजादी का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन लोगों को याद करने का मौका भी है, जिन्होंने देश की सुरक्षा और आजादी के लिए अपना योगदान दिया. इसी माहौल में बच्चों का सैनिकों की तरह तैयार होना भी लोगों को भावुक करता है. इस वायरल वीडियो में कोई बड़ी कहानी या गंभीर संदेश नहीं है. बस एक छोटी बच्ची है, आर्मी की वर्दी है और उसके मन में सैनिक बनने का मासूम जोश है. लेकिन शायद यही छोटी सी बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई. आखिर बच्चे जब अपने ही अंदाज में देश के जवानों को अपना हीरो मानकर उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं, तो उनकी मासूम बातें चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ-साथ दिल में देश के वीर जवानों के लिए सम्मान भी जगा देती हैं.
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