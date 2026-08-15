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'मुझे आतंकवादियों को मारना है...', आर्मी की वर्दी पहन रोती हुई बच्ची ने कही ऐसी बात, Video ने जीता लोगों का दिल

15 अगस्त के इस मौके पर देशभर में देशभक्ति का माहौल है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आर्मी की वर्दी जैसा कपड़ा पहने बच्ची इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि रोते हुए कहती है कि 'मेरे को आतंकवादियों को मारना है.' बच्ची की मासूम बात सुनकर परिवार वाले भी हंस पड़ते हैं और इंटरनेट पर लोग इस प्यारे वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 15, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:53 AM IST
'मुझे आतंकवादियों को मारना है...', आर्मी की वर्दी पहन रोती हुई बच्ची ने कही ऐसी बात, Video ने जीता लोगों का दिल
Image Credit: आर्मी की ड्रेस में बच्ची का वीडियो वायरल, Image credit: instagram/@hardeep._.chauhan

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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