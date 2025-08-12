Independence Day: 15 अगस्त या जन्माष्टमी पर क्या पहनकर घूमने का है प्लान? कन्फ्यूज हैं तो जान लें ये नया ट्रेंड
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:56 PM IST
Independence Day Trends: देश में अगस्त का महीना खास होता है. एक तरफ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह, तो दूसरी तरफ जन्माष्टमी का रंगीन माहौल. ऐसे में अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पहनें क्या, जिससे त्योहार का लुक भी आए और पिकनिक या घूमने-फिरने का मजा भी बना रहे. अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं, तो इस बार के नए ट्रेंड्स आपके मूड को ताजगी से भर देंगे.

15 अगस्त पर क्या पहनना है फैशनेबल और सही?

स्वतंत्रता दिवस पर कपड़ों में देशभक्ति का रंग लाना लोग हमेशा पसंद करते हैं. इस दिन के लिए सबसे पॉपुलर है त्रिरंगा थीम. महिलाएं व्हाइट कुर्ता के साथ ऑरेंज दुपट्टा और ग्रीन बॉटम पहन सकती हैं. पुरुष सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ तिरंगे की पट्टी वाला स्कार्फ या बैज लगा सकते हैं. कैजुअल लुक के लिए जींस के साथ व्हाइट टी-शर्ट और ग्रीन जैकेट भी अच्छा विकल्प है. ऐसे कपड़े न सिर्फ थीम को मैच करते हैं, बल्कि हल्के और आरामदायक भी होते हैं, ताकि दिनभर एक्टिव रह सकें.

जन्माष्टमी के लिए क्या है खास ट्रेंड?

जन्माष्टमी का मतलब है रंग-बिरंगे कपड़े, पारंपरिक आभूषण और थोड़ा ग्लिटर. महिलाएं इस दिन लहंगा-चोली या ब्राइट कलर की साड़ी पहन सकती हैं. ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और पिंक कलर जन्माष्टमी में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये कान्हा के रूप को दर्शाते हैं. पुरुष पारंपरिक कुर्ता-धोती या नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता पहनकर डेशिंग लग सकते हैं. बच्चों के लिए कृष्ण-राधा की ड्रेस सबसे बेस्ट और प्यारी चॉइस है.

एक लुक में दोनों त्योहारों की तैयारी कैसे करें?

अगर आप दोनों दिनों के लिए एक ही सेट तैयार करना चाहते हैं, तो व्हाइट बेस वाला आउटफिट चुनें और एक्सेसरीज से बदलाव करें. 15 अगस्त को तिरंगे कलर का दुपट्टा या बैज लगाएं. जन्माष्टमी पर उसी ड्रेस को हैवी ज्वेलरी और चटक दुपट्टे के साथ सजाएं. इस तरह आपका खर्च भी बचेगा और दोनों दिन आपका लुक एकदम फ्रेश लगेगा. इन कपड़ों को खरीदने के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. अमेजन, मिशो, फ्लिपकार्ट पर ये ड्रेस उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन डोरिया फेस्टिव कलेक्शन ही चाहिए और अगर आपको डिजाइनर शूट पसंद है तो ग्लोबस फैशन भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

FAQ

Q1. 15 अगस्त पर कौन-सा कलर कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है?
तिरंगा थीम यानी केसरिया, सफेद और हरा रंग का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है.

Q2. जन्माष्टमी पर महिलाएं कौन-सा आउटफिट पहनें?
लहंगा-चोली, ब्राइट कलर की साड़ी या पारंपरिक ड्रेस बेस्ट रहती है.

Q3. क्या दोनों त्योहारों के लिए एक ही कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है?
हां, व्हाइट बेस ड्रेस को अलग-अलग एक्सेसरीज से सजाकर दोनों त्योहारों में पहना जा सकता है.

