Independence Day: लाल किले से प्रधानमंत्री ही क्यों फहराते हैं झंडा? जानें क्या है इतिहास
Independence Day: लाल किले से प्रधानमंत्री ही क्यों फहराते हैं झंडा? जानें क्या है इतिहास

Independence Day Red Fort: हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. यह परंपरा 1947 से शुरू हुई, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यहां तिरंगा फहराया था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:38 AM IST
Independence Day: लाल किले से प्रधानमंत्री ही क्यों फहराते हैं झंडा? जानें क्या है इतिहास

Independence Day 2025: हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. यह परंपरा 1947 से शुरू हुई, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यहां तिरंगा फहराया था. आजादी के दिन सबसे पहले ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक को हटाया गया और उसकी जगह भारतीय तिरंगा लहराया गया. तभी से यह स्थान स्वतंत्र भारत के गौरव और शक्ति का प्रतीक बन गया.

लाहौरी गेट का नाम कैसे पड़ा?

लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार को लाहौरी गेट कहा जाता था. मुगल शासन के समय सम्राट यहीं से बाहर निकलते थे और इस दरवाजे से जाने वाला रास्ता सीधा लाहौर (अब पाकिस्तान में) तक जाता था. यही कारण है कि इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा. तब यह शाही जुलूस का रास्ता और दिल्ली की ताकत का प्रतीक माना जाता था.

अंग्रेजों के समय यहां क्या होता था?

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की हार के बाद अंग्रेजों ने इस गेट पर अपना झंडा यूनियन जैक फहराया. यह दिल्ली और पूरे देश पर अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे का संकेत था. इसी वजह से आजादी के बाद यहीं तिरंगा फहराकर यह संदेश दिया गया कि भारत अब स्वतंत्र है.

सुभाष चंद्र बोस का क्या था अधूरा सपना?

नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी और उनका सपना था कि एक दिन यहां आजाद हिंद फौज का झंडा लहराए. हालांकि, यह सपना उस समय पूरा नहीं हो सका लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ उनका यह सपना तिरंगे के रूप में साकार हुआ.

ध्वजारोहण की परंपरा कैसे तय हुई?

आजादी के पहले ही साल तय किया गया कि लाहौरी गेट यानी लाल किला पर तिरंगा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को होगा. साथ ही यह भी नियम बना कि यहां हर साल केवल 15 अगस्त को ही झंडा फहराया जाएगा. यह दिन भारत की आजादी की याद और गर्व से जुड़ा हुआ है.

21 तोपों की सलामी का क्या है महत्व?

जब प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, तो भारतीय सेना तिरंगे को 21 तोपों की सलामी देती है. यह सम्मान देश के वीरों और आजादी के संघर्ष को समर्पित होता है. 15 अगस्त के अलावा भी सेना विशेष मौकों पर 21 तोपों की सलामी देती है, लेकिन लाल किले पर यह दृश्य पूरे देश को गर्व और एकता का अहसास कराता है.

;