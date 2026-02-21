India 5 Most Mysterious Temples: कहीं हवा में लटका है खंभा, तो कहीं बिना तेल के सदियों से जल रही है दीपक... ये है भारत के 5 अनोखा मंदिर

भारत में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनसे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं खंभा जमीन से बिना सहारे झूलता है तो कहीं मूर्तियों और संरचनाओं के आगे विज्ञान भी जवाब ढूंढता नजर आता है. भारत को आस्था और अध्यात्म की भूमि कहा जाता है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपनी वास्तुकला, प्राकृतिक चमत्कार और अद्भुत निर्माण के कारण विज्ञान और इंजीनियरिंग के तर्कों को चुनौती देते हैं. ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि अद्भुत घटनाओं और रहस्यों का केंद्र भी हैं.

बुलेट बाबा मंदिर, जोधपुर

टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर बांदाई गांव में स्थित बुलेट बाबा मंदिर में श्रद्धालु एनफील्ड बुलेट की पूजा करने आते हैं. यह बाइक ओम बन्ना की थी, जो एक्सीडेंट में मारे गए थे. बाइक को पुलिस ने जब्त किया, लेकिन वह बार-बार दुर्घटना वाली जगह पर वापस आ गई. गांव वाले मानते हैं कि बाइक में ओम बन्ना की आत्मा बसती है. श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा और सुख-समृद्धि के लिए बाइक के सामने प्रार्थना करते हैं. यह मंदिर विज्ञान और अंधविश्वास दोनों को चौंकाने वाला उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्वविख्यात है. विजयनगर साम्राज्य का यह बेजोड़ नमूना 'झूलते हुए खंभे' के लिए प्रसिद्ध है. यहां कुल 70 खंभों में से एक खंभा जमीन को छूए बिना छत से टिका हुआ है. श्रद्धालु अक्सर इसके नीचे से कपड़ा या कागज डालकर उठाते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे संभव है. कई शोधकर्ताओं और इंजीनियरों ने अध्ययन किया, लेकिन आज तक किसी को यह समझ नहीं आया कि बिना आधार वाला यह विशाल पत्थर का खंभा कैसे स्थिर है.

स्तंभेश्वर महादेव, गुजरात

गुजरात के कवि कंबोई में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भी अद्भुत घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है. यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और दिन में दो बार ज्वार में पूरी तरह डूब जाता है. ज्वार उतरने पर मंदिर फिर से दिखाई देता है. श्रद्धालु घंटों इंतजार करके इस अनोखे दृश्य को देखते हैं. इस मंदिर का रहस्य और इसकी प्राकृतिक स्थिति वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रही है. मंदिर का ज्वार और समुद्र की लय इसे एक प्राकृतिक चमत्कार बनाती है.

करणी माता मंदिर, राजस्थान

बीकानेर के पास स्थित करणी माता मंदिर अपनी रहस्यमयी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां करीब 25,000 काले चूहे रहते हैं और भक्त इन्हें पवित्र मानते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद कभी कोई महामारी नहीं फैली और न ही बदबू आती है. यहां चूहों को जूठा प्रसाद दिया जाता है, जिसे भक्त बड़े श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं. यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से अनोखा है, बल्कि जीवों के साथ सामंजस्य और अद्भुत पारंपरिक नियमों का प्रतीक भी है.

ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित ज्वाला देवी मंदिर भी अद्भुत घटनाओं के लिए जाना जाता है. यहां नौ ज्वालाएं सदियों से बिना किसी तेल, बाती या ईंधन के जल रही हैं. कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा. जमीन के नीचे किसी गैस स्रोत का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिक शोध हुए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक चमत्कार और रहस्य का प्रतीक भी बन चुका है.