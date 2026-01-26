Republic Day Facts: गणतंत्र दिवस पर क्यों बिछाया जाता है रेड कार्पेट? 1950 में कौन था पहला चीफ गेस्ट

Advertisement
Republic Day Parade: 26 जनवरी को मनाए जाने वाले भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली भव्य परेड और इस बार यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि बनाए जाने के पीछे की कूटनीतिक कहानी को आसान हिंदी में समझिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:08 AM IST
Republic Day Chief Guest India: 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया और औपनिवेशिक दौर से निकलकर एक संप्रभु गणराज्य बना. इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड में सेना के दस्ते, टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाते हैं, जबकि लाखों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर इसे देखते हैं. यह सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव भी है.

क्या इस बार के मुख्य अतिथि भारत की नई विदेश नीति का संकेत हैं?

इस साल परेड में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि होंगे. भारत ने यूरोपीय संघ को इस प्रतिष्ठित मंच पर जगह देकर साफ कर दिया है कि वह इस क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है. राष्ट्रपति के ठीक बगल में बैठना केवल प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होता है, जिसे दुनिया ध्यान से देखती है.

क्या है मुख्य अतिथि की परंपरा?

1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि बने थे. तब भारत नए स्वतंत्र देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाहता था. बाद के वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के नेता इस कुर्सी पर बैठे, जो उस समय भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता रहा. रेड कार्पेट को बिछाने का मकसद भी यही है कि यदि मुख्य अतिथि मौजूद हैं तो उनका स्वागत शाही अंदाज में होना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देने का मकसद है कि अपने देश के विभिन्न कल्चर और अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखलाना. ब्रिटेन को पांच बार बुलाया जाना और फ्रांस व रूस का बार-बार आना भारत के लंबे रणनीतिक रिश्तों को दिखाता है.

कैसे करते हैं मुख्य अतिथि का चुनाव?

पूर्व राजनयिकों के मुताबिक इस चयन की प्रक्रिया विदेश मंत्रालय से शुरू होती है, जहां संभावित देशों की सूची बनती है. इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अंतिम फैसला करता है और फिर आधिकारिक निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें कई महीने लग सकते हैं. इसमें रणनीतिक लक्ष्य, क्षेत्रीय संतुलन और यह भी देखा जाता है कि किसी देश को पहले बुलाया गया है या नहीं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यूरोपीय संघ के नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि भारत और ईयू के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है. अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच भारत यूरोप के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है. इससे यह भी दिखता है कि भारत वैश्विक दक्षिण के साथ-साथ पश्चिमी ब्लॉक के साथ भी संतुलन बना रहा है.

गणतंत्र दिवस सिर्फ ताकत नहीं बल्कि...

दुनिया के कई देशों में सैन्य परेड युद्ध जीत की याद में होती हैं, लेकिन भारत में गणतंत्र दिवस संविधान और लोकतंत्र का उत्सव है. यहां टैंकों और मिसाइलों के साथ-साथ रंग-बिरंगी झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती हैं, जो देश की विविधता को दिखाती हैं. यही वजह है कि यह परेड विदेशी नेताओं के लिए भी एक यादगार अनुभव बन जाती है, जैसा कि कभी ओबामा दंपती ऊंटों पर सवार टुकड़ियों को देखकर बेहद प्रभावित हुए थे.

