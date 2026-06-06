/इंडिया और बांग्लादेश इस आइलैंड के लिए लड़ते रहे, लेकिन एक दिन अचानक हो गया गायब! क्या है ये रहस्य

India Bangladesh Island: सोचिए कि दो पड़ोसी देश एक जमीन के टुकड़े के लिए सालों से आपस में लड़ रहे हों. दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ जाएं, सरकारें बड़ी-बड़ी बैठकें करें, और फिर अचानक एक दिन पता चले कि वो जमीन ही गायब हो गई है. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच का एक कड़वा और हैरान करने वाला सच है. बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा आइलैंड था, जिसने करीब तीन दशकों तक दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करके रखा, लेकिन फिर कुदरत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि यह पूरा का पूरा टापू ही दुनिया के नक्शे से मिट गया.
बात साल 1970 की है जब भोला नाम का एक भयानक चक्रवात आया था. इस तूफान के बाद बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा नया द्वीप उभरकर सामने आया. इस खाली आइलैंड पर किसी की नजर नहीं थी, लेकिन जैसे ही भारत और बांग्लादेश को इसका पता चला, दोनों ने इस पर अपना दावा ठोक दिया. भारत ने इस द्वीप का नाम 'न्यू मूर आइलैंड' या 'पूर्वाशा' रखा, तो वहीं बांग्लादेश के लोग इसे 'साउथ तलपट्टी' कहने लगे. यह आइलैंड सिर्फ 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी थी.
इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं रहता था और न ही कोई पक्का मकान था. इसके बावजूद दोनों देश इस पर हक जमाने के लिए बेताब थे. साल 1981 में भारत ने इस द्वीप पर अपने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भेजकर वहां तिरंगा फहरा दिया था. इसके बाद बांग्लादेश भड़क गया और दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी. दरअसल, दोनों देशों को लगता था कि इस आइलैंड के नीचे तेल और नेचुरल गैस का भारी खजाना छुपा हुआ है. इसी वजह से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था.
दोनों देश सालों तक टेबल पर बैठकर बातें करते रहे, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकला. जो काम दुनिया के बड़े-बड़े नेता और डिप्लोमैट्स नहीं कर पाए, वो काम कुदरत ने एक झटके में कर दिया. साल 2010 में जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों की जांच की, तो उनके होश उड़ गए. समंदर के बीच दिखने वाला वो आइलैंड अब पूरी तरह गायब हो चुका था. बंगाल की खाड़ी की लहरों ने उस पूरे टापू को अपने अंदर समा लिया था.
जादवपुर यूनिवर्सिटी के महासागर वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि न्यू मूर आइलैंड अब पूरी तरह से पानी के नीचे डूब चुका है. एक्सपर्ट्स का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. बंगाल की खाड़ी में पानी का स्तर सालाना 5 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा था, जिसने इस पूरे द्वीप का नामो निशान मिटा दिया. एक वैज्ञानिक ने मजाकिया अंदाज में कहा भी था कि जो विवाद दोनों देश सालों की बातचीत से नहीं सुलझा पाए, उसे ग्लोबल वार्मिंग ने सुलझा दिया.
भले ही यह द्वीप अब पानी में डूब चुका है, लेकिन यह इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है. क्लाइमेट चेंज और बढ़ता तापमान सिर्फ ग्लेशियर ही नहीं पिघला रहा, बल्कि पूरी की पूरी जमीन को निगल रहा है. आज न्यू मूर आइलैंड डूबा है, तो कल सुंदरबन के दूसरे कई आइलैंड्स पर भी यह खतरा मंडरा सकता है. भारत और बांग्लादेश का यह विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन समंदर का बढ़ता पानी अब दोनों देशों के लिए एक नई और बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है.