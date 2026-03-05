भारत का सबसे बड़ा 'मोमो पराठा' देखा क्या? Video में साइज देखकर उड़ी नींद, लोग बोले- ये क्या बवासीर है...

Indian Street Food Experiment: भारत में स्ट्रीट फूड एक्सपेरिमेंट अब एक अलग ही ट्रेंड बन चुका है. कहीं चॉकलेट समोसा तो कहीं मैगी मिल्कशेक जैसे अजीब कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं. इसी बीच अब एक ऐसा मोमो सामने आया है जिसने इंटरनेट को हैरान कर दिया है. वीडियो में दिख रहा मोमो इतना बड़ा है कि पूरी प्लेट को ढक लेता है.

वायरल इंस्टाग्राम रील में दिख रहा यह जायंट डंपलिंग सामान्य छोटे मोमो जैसा बिल्कुल नहीं दिखता. इसका आकार एक भरे हुए पराठे जैसा है, जिसे गुंबद की तरह मोड़ दिया गया हो. जब एक व्यक्ति इसे खाने के लिए एक हिस्सा तोड़ता है तो अंदर से भरपूर स्टफिंग नजर आती है. इसकी बाहरी परत भी काफी मोटी है जो पारंपरिक मुलायम मोमो की बजाय रोटी जैसी लगती है.

चटनी के साथ कैसा दिखा नजारा?

इस बड़े मोमो के साथ दो छोटी कटोरियों में चटनी रखी गई है. एक लाल तीखी चटनी और दूसरी सफेद क्रीमी चटनी. जैसे ही इसे तोड़ा जाता है, अंदर की स्टफिंग हल्की बाहर निकलती दिखती है. वीडियो में एक व्यक्ति मजाक में कहता है कि बार-बार मोमो वाले के पास जाने से बचने के लिए हमने एक ही बार में इतना बड़ा मोमो ले लिया. वीडियो को एक लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा, यह मोमो नहीं ‘मोमा’ है. तो किसी ने इसे ‘सूमो’ कह दिया. एक यूजर ने तो इसे ‘मोमो फाइनल बॉस’ का नाम दे दिया. कई लोगों ने इसे राजस्थान स्टाइल मोमो या मोमो पराठा भी कहा.

क्या लोगों को सच में पसंद आया?

कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि अब यही उनकी मोमो की भूख मिटा सकता है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि इसे एक बार खाओ और फिर दोबारा खाने की इच्छा ही नहीं होगी. कुछ लोगों को लगा कि इसका स्वाद सामान्य मोमो से अलग होगा. यह साफ नहीं है कि यह जायंट मोमो सच में स्वादिष्ट है या सिर्फ सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने का तरीका. लेकिन इतना तय है कि इसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. अब इंटरनेट पर बहस जारी है कि यह अब भी मोमो है या किसी नए स्नैक की शुरुआत. फिलहाल, यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि भारत में स्ट्रीट फूड की दुनिया में प्रयोग कभी खत्म नहीं होते.