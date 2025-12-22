कितने देशों से भारत मंगाता है खजूर? जानिए वो देश जो अकेले करता है सबसे ज्यादा सप्लाई

खजूर अब सिर्फ त्योहारों या रोज़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत की रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा बन चुका है. सर्दियों में गर्म तासीर, फिटनेस ट्रेंड और नेचुरल शुगर की तलाश ने इसकी मांग को तेजी से बढ़ाया है. लोग इसे चीनी का हेल्दी विकल्प मानने लगे हैं. यही वजह है कि भारत आज दुनिया में खजूर आयात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है. सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक हर जगह खजूर की चर्चा है. लेकिन सवाल यही है कि भारत आखिर कितने देशों से खजूर मंगाता है और कौन सा देश सबसे ज्यादा सप्लाई करता है?

क्यों बढ़ी खजूर की डिमांड?

भारत में खजूर की खपत अब सिर्फ धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं रही. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग इसे नेचुरल एनर्जी सोर्स के रूप में देख रहे हैं. खजूर में फाइबर, आयरन और प्राकृतिक शुगर भरपूर मात्रा में होती है, जिससे यह डाइट फूड्स में तेजी से शामिल हो रहा है. सर्दियों में इसका सेवन और बढ़ जाता है. खजूर से बनी मिठाइयां, स्नैक्स और शेक्स बाजार में खूब बिकते हैं. बढ़ती मांग का असर साफ दिखता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन फिलहाल इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है.

भारत कितना खजूर करता है आयात?

एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में भारत ने करीब 49 करोड़ किलो से ज्यादा खजूर आयात किया. यह संख्या भारत को खजूर आयात के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर ले जाती है. इतनी बड़ी मात्रा इस बात का संकेत है कि भारत की खपत बहुत ज्यादा है और घरेलू खेती अभी सीमित है. इसी वजह से भारत को विदेशी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है. खास बात यह है कि भारत मुख्य रूप से मध्य-पूर्वी देशों से खजूर मंगाता है, जहां इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है.

सबसे बड़ा सप्लायर कौन?

भारत को खजूर सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश इराक है. भारत का करीब 40 प्रतिशत खजूर अकेले इराक से आता है. इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का नंबर आता है, जो लगभग 29.6 प्रतिशत खजूर भारत को निर्यात करता है. यूएई री-एक्सपोर्ट में भी बड़ी भूमिका निभाता है. तीसरे नंबर पर ईरान है, जहां से करीब 16.5 प्रतिशत खजूर आता है. इसके अलावा ओमान और इजरायल भी प्रमुख सप्लायर हैं. भारत में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में खजूर उगता जरूर है, लेकिन उत्पादन सीमित है.