India: क्या आप जानते हैं तिरंगे का असली डिजाइन किसने बनाया? नाम जानकर गर्व से भर जाएगा दिल

भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई, बलिदान और उम्मीदों की जीवित पहचान है. इसकी लहराती धारियां करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व और भावनाएं भर देती हैं. सीमाओं से लेकर आम घरों तक फहराता तिरंगा हमें उन वीरों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया. हर रंग और बीच में बना चक्र एक कहानी कहता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने गहरे अर्थ वाला यह ध्वज आखिर किसने डिजाइन किया?

तिरंगे के रंगों का गहरा मतलब

तिरंगे में तीन क्षैतिज रंग होते हैं, जिनसे इसका नाम पड़ा. सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो आजादी के लिए लड़े वीरों की बहादुरी दर्शाता है. बीच का सफेद रंग शांति, सत्य और अहिंसा का संदेश देता है, जो गांधीजी के आदर्शों से जुड़ा है. नीचे का हरा रंग आस्था, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है, जो भारत की उर्वर भूमि और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद दिखाता है. तीनों रंग मिलकर देश की आत्मा को दर्शाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक चक्र- प्रगति और धर्म का संदेश

तिरंगे के बीच में बना नीले रंग का अशोक चक्र सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है. इसमें 24 तीलियां हैं, जो दिन के 24 घंटों और निरंतर प्रगति का प्रतीक मानी जाती हैं. यह चक्र हमें धर्म, न्याय और संतुलन के रास्ते पर चलने की सीख देता है. पहले झंडे में चरखा था, लेकिन बाद में इसे अशोक चक्र से बदला गया, जिससे शासन, कानून और नैतिकता का संदेश और मजबूत हुआ.

तिरंगे के डिजाइनर- पिंगली वेंकैया

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की मूल रूपरेखा आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी. 2 अगस्त 1876 को जन्मे वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी थे. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए लाल और हरे रंगों वाला झंडा डिजाइन किया, जिसमें चरखा था. 1931 में उनके डिजाइन में बदलाव हुए और 1947 में यही रूप विकसित होकर तिरंगा बना. दुर्भाग्य से, इतने बड़े योगदान के बावजूद वेंकैया का निधन 1963 में गुमनामी और गरीबी में हुआ. बाद में भारत सरकार ने 2009 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया.

कब अपनाया गया और क्या हैं नियम

22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया. 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के साथ ही यह देश की पहचान बन गया. तिरंगा केवल खादी या हाथ से बुने रेशम से ही बनाया जा सकता है, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो के नियम कहते हैं. इसे जमीन पर नहीं घसीटा जा सकता और सम्मान के साथ फहराना जरूरी है. भारत का सबसे ऊंचा झंडा 360 फीट ऊंचा अटारी बॉर्डर पर लगा है, जो दूर-दूर तक दिखाई देता है.