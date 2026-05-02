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Hindi Newsजरा हटकेलगा युद्ध शुरू हो गया... फोन पर Emergency Alert आते ही उड़े होश, सोशल मीडिया पर मीम्स देख नहीं रुकेगी हंसी

'लगा युद्ध शुरू हो गया'... फोन पर Emergency Alert आते ही उड़े होश, सोशल मीडिया पर मीम्स देख नहीं रुकेगी हंसी

Emergency Alert System Test Memes: आज भारत में लाखों स्मार्टफोन्स पर एक साथ आए इमरजेंसी अलर्ट (Emergency Alert) ने इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी है. सरकार द्वारा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम (Cell Broadcast Alert System) की टेस्टिंग के दौरान आए इस तेज बीप और फ्लैश मैसेज ने शुरुआत में लोगों को चौंका दिया, लेकिन जल्द ही यह सोशल मीडिया पर हंसी मजाक का विषय बन गया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 03:15 PM IST
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Image credit: X/@swatic12
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Emergency Alert System Test Memes: क्या आपका फोन भी आज अचानक एक तेज बीप और वाइब्रेशन के साथ चिल्लाने लगा था? अगर हां, तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं. आज (शनिवार) को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश भर में 'इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम' का एक और बड़ा टेस्ट किया था. जिसके बाद अचानक लाखों भारतीयों के मोबाइल फोन एक साथ जोर जोर से चीखने लगे. एक डरावना 'बीप बीप' वाला सायरन बजा और स्क्रीन पर 'इमरजेंसी अलर्ट' देख लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था. सरकार के इस इमरजेंसी अलर्ट ने लोगों की दोपहर की शांति को एक झटके में तोड़ दिया. जैसे ही लोगों को पता चला कि यह सरकार द्वारा भेजा गया इमरजेंसी अलर्ट का टेस्ट है. इसके बाद से सोशल मीडिया (X या Twitter) पर प्रतिक्रियाओं और मीम्स का ऐसा तूफान आया कि हैशटैग #EmergencyAlert टॉप ट्रेंड करने लगा.

अचानक आया अलर्ट, लोग रह गए हैरान

आज करीब 11:40 के समय जैसे ही लोगों के फोन पर यह अलर्ट आया, तेज बीप की आवाज ने सबको चौंका दिया. कई लोग सो रहे थे, कुछ काम में व्यस्त थे, लेकिन यह आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी का ध्यान उसी पर चला गया. स्क्रीन पर चेतावनी वाला मैसेज देखकर लोग कुछ देर के लिए डर भी गए.

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असल में था सरकार का टेस्ट

बाद में जानकारी सामने आई कि यह भारत सरकार के 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' का टेस्ट था. इसका मकसद यह जांचना है कि अगर आने वाले समय में कोई बड़ी आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान आता है, तो लोगों तक तुरंत चेतावनी कैसे पहुंचाई जाए. यह सिस्टम एक साथ लाखों मोबाइल फोन पर अलर्ट भेज सकता है, चाहे नेटवर्क कितना भी व्यस्त क्यों न हो?

SMS से अलग और ज्यादा असरदार तकनीक

यह नया सिस्टम आम SMS से अलग है. इसमें मैसेज सीधे मोबाइल टावर के जरिए भेजा जाता है, जिससे नेटवर्क धीमा होने पर भी अलर्ट लोगों तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि आपात स्थिति में यह तकनीक ज्यादा भरोसेमंद मानी जा रही है.

तेज आवाज ने बढ़ा दी घबराहट

इस अलर्ट की सबसे खास बात इसकी आवाज रही. यह इतना तेज और अलग तरह का साउंड था कि लोगों को अचानक झटका लगा. कई लोगों ने कहा कि ऐसा लगा जैसे कोई खतरे की घंटी बज रही हो. कुछ लोगों ने इसे 'हार्ट अटैक देने वाला अलर्ट' तक बता दिया.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश

जैसे ही लोगों को पता चला कि यह सिर्फ एक टेस्ट है, तो सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई. किसी यूजर ने लिखा कि 'अलार्म लगाना भूल गया था, सरकार ने जगा दिया.' एक यूजर ने मजाक में कहा कि 'मुझे लगा मिसाइल आ रही है. मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया.' एक अन्य यूजर ने लिखा कि 'फोन ऐसे चिल्लाया जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो'. 

एक यूजर ने लिखा कि अचानक 'Extremely Severe Alert' आया, तो एक पल के लिए लगा फोन हैक हो गया है. फिर पता चला यह सरकार का टेस्ट मैसेज था, दिल सच में तेज धड़क गया. एक और यूजर ने रजनीकांत का मीम शेयर करते हुए लिखा कि 'देखा हिला डाला ना'. अतुल्य नाम के यूजर ने लिखा कि हॉरर मूवी देख रहा था, तभी अचानक से यह अलर्ट आ गया. सुनीता नाम की यूजर ने लिखा कि किसी कमजोर व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाएगा.

कुछ लोग सच में घबरा गए

हालांकि कई लोगों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन कुछ लोग सच में डर गए थे. खासकर वे लोग जिन्हें पहले से इस टेस्ट की जानकारी नहीं थी. अचानक आए इस अलर्ट ने उन्हें कुछ समय के लिए असमंजस में डाल दिया था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के अलर्ट सिस्टम आपदा के समय बेहद काम आते हैं. इससे सरकार कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचा सकती है. इससे लोगों को समय रहते सावधान किया जा सकता है और जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है.

एक यूजर ने लिखा 

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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