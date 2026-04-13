सिर पर कैमरा और हाथों से सिलाई... क्या भारतीय मजदूरों की जगह लेने वाले हैं रोबोट? वायरल वीडियो से मचा हड़कंप!

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर इंटरनेट यूजर्स के बीच डर और उत्सुकता दोनों पैदा हो गई है. भारत की बड़ी गारमेंट (कपड़ा) फैक्ट्रियों के बताए जा रहे इन वीडियो में मजदूर अपने सिर पर 'हेड-माउंटेड' कैमरे लगाकर काम करते नजर आ रहे हैं. इन क्लिप्स में देखा जा सकता है कि वर्कर कपड़े की सिलाई, कटिंग और हैंडलिंग कर रहे हैं और उनके सिर पर लगे कैमरे हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं. इस अनोखे सेटअप ने ऑनलाइन दुनिया में 'इंसानों की जगह मशीनों' के आने की बहस को फिर से छेड़ दिया है.

क्या यह रोबोट्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी है?

वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इसके पीछे के मकसद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. एक सबसे चर्चित थ्योरी यह है कि ये कैमरे मजदूरों के काम करने के तरीके का 'फर्स्ट-पर्सन डेटा' इकट्ठा कर रहे हैं. विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि इस फुटेज का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए किया जा सकता है. इसे 'इमिटेशन लर्निंग' कहा जाता है, जहां मशीनें इंसानी हाथों की बारीक हरकतों को देखकर उन्हें कॉपी करना सीखती हैं. इससे कंपनियां महंगे 'मोशन-कैप्चर' सेटअप के बिना ही रोबोट्स को कपड़े बनाने जैसे जटिल काम सिखा सकती हैं.

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इस खबर ने नैतिक और श्रम अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. कई लोगों का मानना है कि ये मजदूर अनजाने में उस तकनीक को विकसित करने में मदद कर रहे हैं, जो भविष्य में उनकी ही नौकरी छीन सकती है. सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या इन वर्कर्स को यह बताया गया है कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा? क्या उन्हें इस डेटा के बदले सही मुआवजा दिया जा रहा है?

Two spacetimes, one data value chain >India: Workers’ headcams record garment sewing egocentric data flows to AI/robotics companies. >China: Operators teleoperate humanoid robots in warehouses, sorting packages …validating the system ,collecting real-world training data. pic.twitter.com/uPrTb6nYRR — CyberRobo (@CyberRobooo) April 12, 2026

दुनिया भर में कैसी रही प्रतिक्रिया?

यह बहस केवल भारत तक सीमित नहीं रही. ग्लोबल सप्लाई चेन और आउटसोर्सिंग को लेकर भी दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "क्या ये लोग बाथरूम ब्रेक के दौरान भी डेटा इकट्ठा करेंगे?" वहीं एक अन्य ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां तो वर्कर्स को इससे भी ज्यादा एडवांस स्कैनर्स पहनने पड़ते हैं. कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दुबई जैसे शहर अब इन रोबोटिक्स सिस्टम को तैनात करने के बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं.

क्या अगले 24 महीनों में बदल जाएगी दुनिया?

ह्यूमनॉइड रोबोट्स (इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट) जिस रफ्तार से विकसित हो रहे हैं, वह चौंकाने वाला है. कुछ यूजर्स ने इसकी तुलना हॉलीवुड फिल्म 'आई-रोबोट' से की है. लोगों का मानना है कि अगले 2 साल के भीतर हम सार्वजनिक जगहों पर रोबोट्स को इंसानों के साथ चलते हुए देख सकते हैं. हालांकि, यह तकनीक तरक्की की निशानी है, लेकिन उन लाखों मजदूरों के लिए यह एक डरावना सपना भी हो सकती है जिनकी रोजी-रोटी हाथ के हुनर पर टिकी है.

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