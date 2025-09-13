145 साल पहले जला था भारत का 'पहला' बल्ब! आखिर कहां था देश का पहला बिजली घर, जानें इतिहास का सबसे बड़ा राज

India First Electricity House: भारत में बिजली की शुरुआत 1879 में कोलकाता से हुई थी. पहले लोग बिजली से डरते थे, लेकिन धीरे-धीरे यह जीवन का हिस्सा बन गई. छोटे से बिजली घर और बल्बों ने देश में विकास और आधुनिकता की नई राह खोल दी.
India First Electricity House: भारत में बिजली की शुरुआत ने लोगों की ज़िन्दगी बदल दी थी. जब पहली बार सड़कों पर बिजली के बल्ब जलाए गए तो लोग दूर से देखने आते थे, पर पास जाने से डरते थे. उन्हें लगता था कि ये किसी जादू या भूत का काम है. लेकिन धीरे-धीरे यह डर दूर हो गया और बिजली ने जीवन में नई रोशनी भर दी. आज देश के हर कोने में बिजली है, पर इसकी शुरुआत एक छोटे से बिजली घर और कुछ बल्बों से हुई थी, जिसने पूरे देश में विकास की नई राह खोल दी.
कब और कहां जला भारत का पहला बल्ब?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बिजली की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी. 24 जुलाई 1879 को कोलकाता में पहली बार बिजली की रोशनी दिखाई दी. उससे पहले यहां सड़क की लाइटें गैस से जलती थीं. 1880 में गैस लैंप की जगह बिजली के बल्ब लगाए जाने लगे. बिजली का पहला प्रदर्शन P.W. Fleury & Co. नाम की कंपनी ने किया था. इसके बाद 1882 में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन (CESC) ने देश का पहला बिजली घर बनाया, जो डायरेक्ट करंट (DC) से करीब 1300 बल्बों को रोशनी देता था.
बिजली से बदली औद्योगिक दुनिया
1879 में कोलकाता की इंडियन जूट मिल्स कंपनी के मशीनों और कारखानों को पहली बार बिजली से चलाया गया. इसके बाद 15 अगस्त 1889 से शहर में बिजली की सप्लाई शुरू हुई. बिजली बनाने के लिए पानी और कोयले का इस्तेमाल होता था. 1897 में दार्जिलिंग में देश का पहला हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू हुआ. वहीं, कोलकाता में पहला थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित हुआ, जिसने बिजली को और भरोसेमंद बनाया. इसने उद्योगों और आम जीवन को नई ऊर्जा दी और विकास की रफ्तार तेज कर दी.
आज का भारत उसी रोशनी का परिणाम है
आज भारत में बिजली का जाल पूरे देश में फैला है. लेकिन इसकी शुरुआत कोलकाता के छोटे से बिजली घर और कुछ बल्बों से हुई थी. उस समय लोगों को बिजली किसी रहस्यमयी चीज़ जैसी लगती थी, पर आज यह जीवन का जरूरी हिस्सा बन गई है. उस दौर के लोगों ने इसे सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि नए युग की शुरुआत माना था. इतिहास बताता है कि छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं और भारत की बिजली यात्रा इसी छोटे कदम से शुरू होकर आज देश की पहचान बन चुकी है.